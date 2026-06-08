#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Инициативы партии "Ауыл" в поддержку женщин представлены на международной площадке

руководитель женского крыла партии &quot;Ауыл&quot; Айгерим Сарсенбаева, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 16:13 Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
Официальная делегация "Ауыл" партиясы приняла участие в международном форуме "Female Founders Forum 2026" в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Официальная делегация "Ауыл" партиясы приняла участие в работе масштабного международного форума "Female Founders Forum Tajikistan 2026", который прошел в столице Республики Таджикистан – городе Душанбе.

Международная площадка объединила женщин-лидеров, предпринимателей, инвесторов, представителей государственных органов, международных организаций и политических партий из стран Центральной Азии, Великобритании и ОАЭ.

Казахстанскую официальную делегацию на масштабном международном форуме возглавила заместитель руководителя Центрального аппарата "Ауыл" партиясы, руководитель женского крыла партии, а также член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Айгерим Сарсенбаева.

партия Ауыл, съезд, женщины, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 16:13

Фото: пресс-служба партии Ауыл

В рамках рабочей повестки форума она выступила с основным докладом, в котором представила комплексную информацию о социально-политическом положении женщин в Казахстане, их возможностях и растущей роли в современном обществе. В своем выступлении спикер сделала особый акцент на масштабных конституционных реформах президента Касым-Жомарта Токаева. Было подробно раскрыто, как государственные преобразования напрямую влияют на расширение прав женщин, а также на их активное вовлечение в процессы принятия ключевых решений в политической, экономической и социальной жизни страны.

Отдельным ключевым блоком в выступлении стало детальное освещение положения, потенциала и всесторонней поддержки сельских женщин. Были озвучены реализуемые партией меры и инициативы, а также обозначены перспективы развития сельских территорий как стратегически важных и многообещающих ниш для развития женского предпринимательства и лидерства в регионе.

Главными целями участия делегации в форуме стали укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии, продвижение институтов женского лидерства и обмен передовым опытом в сфере цифровой трансформации и поддержки предпринимательских инициатив на международном уровне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
шахматистка Бибисара Асаубаева, шахматист Жавохир Синдаров
20:12, 08 июня 2026
Бибисара Асаубаева – новый лидер обновленного рейтинга FIDE, а где расположился Жавохир Синдаров
Итоги международного инвестиционно-строительного форума в СКО
15:46, 16 февраля 2024
Итоги международного инвестиционно-строительного форума в СКО
партия Ауыл
19:56, 23 мая 2026
Партия "Ауыл" провела международный фестиваль по овцеводству
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
02:52, 09 июня 2026
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
02:22, 09 июня 2026
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
01:52, 09 июня 2026
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
01:19, 09 июня 2026
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: