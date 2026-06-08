Инициативы партии "Ауыл" в поддержку женщин представлены на международной площадке

Официальная делегация "Ауыл" партиясы приняла участие в международном форуме "Female Founders Forum 2026" в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Официальная делегация "Ауыл" партиясы приняла участие в работе масштабного международного форума "Female Founders Forum Tajikistan 2026", который прошел в столице Республики Таджикистан – городе Душанбе.

Международная площадка объединила женщин-лидеров, предпринимателей, инвесторов, представителей государственных органов, международных организаций и политических партий из стран Центральной Азии, Великобритании и ОАЭ.

Казахстанскую официальную делегацию на масштабном международном форуме возглавила заместитель руководителя Центрального аппарата "Ауыл" партиясы, руководитель женского крыла партии, а также член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Айгерим Сарсенбаева.

Фото: пресс-служба партии Ауыл

В рамках рабочей повестки форума она выступила с основным докладом, в котором представила комплексную информацию о социально-политическом положении женщин в Казахстане, их возможностях и растущей роли в современном обществе. В своем выступлении спикер сделала особый акцент на масштабных конституционных реформах президента Касым-Жомарта Токаева. Было подробно раскрыто, как государственные преобразования напрямую влияют на расширение прав женщин, а также на их активное вовлечение в процессы принятия ключевых решений в политической, экономической и социальной жизни страны.

Отдельным ключевым блоком в выступлении стало детальное освещение положения, потенциала и всесторонней поддержки сельских женщин. Были озвучены реализуемые партией меры и инициативы, а также обозначены перспективы развития сельских территорий как стратегически важных и многообещающих ниш для развития женского предпринимательства и лидерства в регионе.

Главными целями участия делегации в форуме стали укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии, продвижение институтов женского лидерства и обмен передовым опытом в сфере цифровой трансформации и поддержки предпринимательских инициатив на международном уровне.