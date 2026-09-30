Группа A’Studio посвятила Алматы новую песню на казахском языке

Популярная группа посвятила Алматы трек Jañbyrdan son – "После дождя", а исполнила его солистка группы Кети Топурия, сообщает Zakon.kz.

Участники группы A’Studio признались, что выпустили песню в честь Дня города Алматы, который является родным для коллектива.

"Для нас это особенная песня! И мы, и наши поклонники давно ждали песню на казахском языке, и вот он – долгожданный релиз!" – поделился основатель группы Байгали Серкебаев.

Казахстанцы уже успели оценить новую песню:

У A’Studio все стабильно: про что бы ни записали трек, все равно хит.

Шикарно, просто невероятно классное исполнение.

Очень полюбилась эта песня.

Отличная песня, такая ритмичная!



Так классно поете на казахском.



Прекрасное исполнение и на универсального зрителя.

Музыканты особое внимание уделили и обложке песни. Как выяснилось, это картина Фархата Ибрагимова – бас-гитариста первого состава группы ARAY, на базе которого была создана группа ALMATA, а впоследствии – A’Studio.

Известный казахстанский певец Торегали Тореали также выпустил новую песню совместно с Кайратом Нуртасом. По словам Торегали, песня называется "Не деген әдемі", и она уже в Сети.

