Группа A’Studio посвятила Алматы новую песню на казахском языке
Фото: instagram/astudio_group
Популярная группа посвятила Алматы трек Jañbyrdan son – "После дождя", а исполнила его солистка группы Кети Топурия, сообщает Zakon.kz.
Участники группы A’Studio признались, что выпустили песню в честь Дня города Алматы, который является родным для коллектива.
"Для нас это особенная песня! И мы, и наши поклонники давно ждали песню на казахском языке, и вот он – долгожданный релиз!" – поделился основатель группы Байгали Серкебаев.
Казахстанцы уже успели оценить новую песню:
- У A’Studio все стабильно: про что бы ни записали трек, все равно хит.
- Шикарно, просто невероятно классное исполнение.
- Очень полюбилась эта песня.
- Отличная песня, такая ритмичная!
- Так классно поете на казахском.
- Прекрасное исполнение и на универсального зрителя.
Музыканты особое внимание уделили и обложке песни. Как выяснилось, это картина Фархата Ибрагимова – бас-гитариста первого состава группы ARAY, на базе которого была создана группа ALMATA, а впоследствии – A’Studio.
Известный казахстанский певец Торегали Тореали также выпустил новую песню совместно с Кайратом Нуртасом. По словам Торегали, песня называется "Не деген әдемі", и она уже в Сети.
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