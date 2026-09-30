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Культура и шоу-бизнес

90-летнюю маму Сергея Соседова приводили в чувства врачи: журналиста проводили в последний путь

Сергей Соседов, российский музыкальный критик, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 03:57 Фото: Instagram/sosedov.official
30 сентября российского музыкального критика Сергея Соседова проводили в последний путь под аплодисменты. Родные и близкие аплодировали журналисту в знак уважения и признания его заслуг. Его не стало в возрасте 58 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, похороны прошли на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Критика предали земле рядом с его отцом Василием Матвеевичем. На месте погребения 90-летней матери Сергея Соседова, Антонине Петровне, стало плохо.

Рядом дежурил врач, он оказал женщине первую помощь.

Около 500 человек пришло просятиться с членом жюри шоу "Суперстар", в том числе друзья и коллеги. Проводить его пришли Лера Кудрявцева, Вадим Такменев, Юрий Титов, Наталья Штурм, Александр Песков, Азиза, Наташа Королёва, Эдгард Запашный и Антон Красовский.

Антонина Петровна жила вместе с младшим сыном Сергеем в небольшой двухкомнатной квартире в Хорошевском районе Москвы. Несмотря на то, что Соседов купил себе квартиру в соседнем жилом комплексе, он не хотел съезжать от мамы, которая его любила больше всех в жизни и понимала.

Когда Сергей Скончался, Антонина Петровна долго не могла поверить, что ее любимого младшего сына больше нет в живых. Ей казалось, что это страшный розыгрыш и что сын скоро приедет домой.

"Я все не хотела верить. Думала, это обман какой-то… Сейчас не знаю… Просто не знаю… В девятом часу позвонил какой-то продюсер по имени Виктор – я не знаю такого. Думала, это просто розыгрыш, или мошенники. Ну, раз Вадим Такменев сказал, наверное, правда…" – рассказывала мама ведущего.

Ранее выяснилось, кто может ответить за смерть Сергея Соседова.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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