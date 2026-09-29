Выяснилось, кто может ответить за смерть Сергея Соседова

Ответственность за гибель российского музыкального критика Сергея Соседова может наступить, если проверка свяжет его смерть с нарушениями безопасности в гостинице, в которой он погиб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, об этом заявил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

"Решающими станут судебно-медицинская экспертиза, записи камер и обследование площадки и лестницы. Специалистам предстоит выяснить, потерял ли Соседов сознание из-за состояния здоровья или смертельную травму вызвало падение, а также соответствовали ли ступени, покрытие, освещение и поручни требованиям, действовавшим для этого здания. Проверят и то, как гостиница проводила осмотры и ремонт", – отметил Адамс.

Он пояснил, что если небезопасная гостиничная услуга привела к смерти, ответственному руководителю или сотруднику может грозить до шести лет лишения свободы по статье 238 УК РФ.

При этом близкие вправе потребовать от гостиницы компенсацию морального вреда и расходов на погребение, а при наличии иждивенцев также выплаты из-за потери кормильца.

Телеведущий и музыкальный критик умер 23 сентября после происшествия в гостинице "Дархан" в Нерюнгри (Якутия). Свидетели по-разному описывают место и обстоятельства падения.

Ранее сообщалось, что экспертиза раскрыла точные причины смерти Сергея Соседова.