Экспертиза раскрыла точные причины смерти Сергея Соседова
Как пишет KP.RU, российский музыкальный критик Сергей Соседов умер 23 сентября в день рождения своего папы (Василия Матвеевича не стало 17 лет назад в возрасте 79 лет после онкологического заболевания), похоронят сына рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
Предварительно, похороны пройдут в четверг 1 октября. Результаты экспертизы показали истинную причину смерти журналиста, он умер в результате перелома основания черепа, а также кровоизлияния и отека мозга.
"По результатам экспертизы причина смерти – перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга", – сказано в сообщении.
Результаты судебно-медицинской экспертизы опровергли версию о том, что телеведущий упал с лестницы вследствие оторвавшегося тромба.
Тромб мог вызвать тромбоэмболию, инсульт или проблемы в других органах, тогда эксперты установили бы связь между тромбоэмболией и травмой.
Соседов скончался на 59-м году жизни во время поездки в Якутию. По предварительным данным, перед смертью он упал с лестницы и получил травму головы – спасти его не удалось.
Ранее сообщалось о том, что умерла звезда французского кино Марина Влади.