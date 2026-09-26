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Культура и шоу-бизнес

Экспертиза раскрыла точные причины смерти Сергея Соседова

Сергей Соседов, музыкальный критик, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 04:59 Фото: Instagram/sosedov.official
28 сентября 2026 года 90-летняя Антонина Петровна Соседова ждала своего сына Сергея дома. В тот день он должен был вернуться из командировки. 28 сентября в Москву вылетит самолет, на котором доставят тело Сергея Соседова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU, российский музыкальный критик Сергей Соседов умер 23 сентября в день рождения своего папы (Василия Матвеевича не стало 17 лет назад в возрасте 79 лет после онкологического заболевания), похоронят сына рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Предварительно, похороны пройдут в четверг 1 октября. Результаты экспертизы показали истинную причину смерти журналиста, он умер в результате перелома основания черепа, а также кровоизлияния и отека мозга.

"По результатам экспертизы причина смерти – перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга", – сказано в сообщении.

Результаты судебно-медицинской экспертизы опровергли версию о том, что телеведущий упал с лестницы вследствие оторвавшегося тромба.

Тромб мог вызвать тромбоэмболию, инсульт или проблемы в других органах, тогда эксперты установили бы связь между тромбоэмболией и травмой.

Соседов скончался на 59-м году жизни во время поездки в Якутию. По предварительным данным, перед смертью он упал с лестницы и получил травму головы – спасти его не удалось.

Ранее сообщалось о том, что умерла звезда французского кино Марина Влади.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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