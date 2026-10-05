"Самая красивая пара страны!": солистка Ay Yola вышла замуж и показала фотографии с регистрации

Российская певица, заслуженная артистка Башкортостана Адель Шайхитдинова вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель и выпускник Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Алексей Хаиров, сообщает Zakon.kz.

О счастливом событии в жизни 26-летней солистки Ay Yola стало известно 3 октября 2026 года из социальных сетей.

"У нашей Адель особенный день! От всей души поздравляем Адель и Алексея с регистрацией брака! Пусть этот день станет началом вашей счастливой семейной истории. Берегите друг друга!" – говорится под постом башкирской фолк-группы.

В свою очередь Адель Шайхитдинова рассказала историю знакомства с возлюбленным и поделилась фотографиями с регистрации брака.

"В тот вечер я приехала с гастролей уставшая и мечтала только спокойно поужинать. А ты весь вечер смотрел на меня и все-таки решился подойти. При моем графике отношения тогда казались мне чем-то нереальным. Но тогда я еще не знала, сколько всего будет после этого вечера: наши бесконечные созвоны, твои перелеты во время моих гастролей, чтобы увидеть меня хотя бы на один день, твой переезд в Уфу и целая жизнь впереди. А сегодня мы сказали друг другу "да" и стали мужем и женой. Как же хорошо, что тогда ты все-таки набрался смелости и подошел! Люблю тебя", – написала счастливая певица.

Свою версию знакомства поделился теперь уже муж солистки Ay Yola.

"В день нашего знакомства я удалился из всех приложений знакомств. За первые 20 дней я прилетал между твоими гастролями 4 раза. Спустя месяц знакомства я взял ящик хурмы и переехал в город, в котором давно не жил. Спустя 6 месяцев я решил тебя никогда не отпускать, потому что роднее человека у меня нет. Сегодня ты сказала "да"! Спасибо за шанс тебя любить, я никогда не подведу! Люблю тебя!" – трогательно обратился к любимой Алексей Хаиров.

Поклонники группы осыпали молодожен поздравлениями и теплыми пожеланиями:

"Самая красивая пара страны!"

"Какие вы прекрасные, счастья вам".

"Красивые! Счастья вам бесконечного".

"Поздравляю от души! Большого счастья!"

"Вы так похожи, счастья вам и берегите друг друга".

"Хорошо, что осмелился. Будьте бесконечно счастливы!"

"Шикарное платье и образ. Красивая невеста! Будьте счастливы".

"Какие вы милые! Самая лучшая пара! Живите долго и счастливо".

"Мне нравится, когда красивые люди влюбляются друг в друга и женятся".

"Будьте счастливы всегда! Бесконечной вселенской любви и счастья вашей семье".

"Молю всех богов за ваше благополучие. Вы такие настоящие в ваших чувствах, что верю в то, что они пронесут вас без вмешательства высших сил".

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В мае 2026 года сообщалось, что Ay Yola и Алсу получили совместную награду.