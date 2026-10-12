Снайперы на крышах и толпа, едва не растерзавшая MrBeast: чем обернулся приезд блогера в Узбекистан

9 октября 2026 года самый популярный в мире американский YouTube-блогер MrBeast впервые приехал в Узбекистан. Предпринимателя пригласил местный фонд развития культуры и искусства, сообщает Zakon.kz.

В первый день состоялась фан-встреча и презентация мурала, посвященного путешествию блогера по Узбекистану.

Изначально было запланировано, что филантроп с группой отправится из Ташкента в Самарканд, далее в Бухару и Хиву.

Однако после поездки в Самарканд – город, известный своими мечетями и мавзолеями, – публичные мероприятия и съемки пришлось отменить.

Это произошло из-за колоссального ажиотажа. Тысячи фанатов американской звезды заблокировали улицы, прорывали ограждения и преследовали автомобиль блогера до самого аэропорта.

В Сети появились видео, как толпа едва не растерзала своего кумира.

"Десятки тысяч человек устроили давку, пытаясь его увидеть и прикоснуться к нему, – из-за нарастающего безумия на крышах домов по всему городу расставили снайперов", – пишет Telegram-канал 1chi.uz – Новости Узбекистана.

Теперь съемки в Бухаре и Хиве команда блогера продолжит без его участия.

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