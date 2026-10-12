Снайперы на крышах и толпа, едва не растерзавшая MrBeast: чем обернулся приезд блогера в Узбекистан
В первый день состоялась фан-встреча и презентация мурала, посвященного путешествию блогера по Узбекистану.
Изначально было запланировано, что филантроп с группой отправится из Ташкента в Самарканд, далее в Бухару и Хиву.
Однако после поездки в Самарканд – город, известный своими мечетями и мавзолеями, – публичные мероприятия и съемки пришлось отменить.
Это произошло из-за колоссального ажиотажа. Тысячи фанатов американской звезды заблокировали улицы, прорывали ограждения и преследовали автомобиль блогера до самого аэропорта.
В Сети появились видео, как толпа едва не растерзала своего кумира.
"Десятки тысяч человек устроили давку, пытаясь его увидеть и прикоснуться к нему, – из-за нарастающего безумия на крышах домов по всему городу расставили снайперов", – пишет Telegram-канал 1chi.uz – Новости Узбекистана.
Теперь съемки в Бухаре и Хиве команда блогера продолжит без его участия.
MrBeast (Джимми Дональдсон) – это самый популярный в мире видеоблогер на YouTube, филантроп и успешный предприниматель. Его основной канал MrBeast насчитывает сотни миллионов подписчиков, что делает его крупнейшим персональным каналом в истории YouTube.
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