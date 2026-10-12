Литература вместо ареста: рэперу в Турции вынесли необычный приговор из-за песни

В Стамбуле суд отклонил требование прокуратуры об аресте рэпера Сулеймана Бурака Бодура (известного как Lvbel C5), проходившего по делу о "преступлении против общественной нравственности" из-за текста скандальной песни Kahpe, записанной совместно с Asya Alizade, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Sabah, на допросе музыкант заявил, что удалил трек со всех платформ после первых жалоб, а его тексты – лишь плод творческого воображения, не призывающий к насилию.

Суд отказался заключать артиста под стражу из-за отсутствия риска побега, но назначил необычную меру пресечения. Помимо регулярной отметки в полиции и запрета на выезд за границу, суд обязал рэпера пройти курс обучения, связанный с турецкой литературой.

Ранее сообщалось, что скандально известного американского рэпера Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy), отбывающего тюремный срок в штате Нью-Джерси, доставили в больницу после травмы головы.