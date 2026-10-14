"Мурашки у всех": шоумен Кирилл Мейстер показал закулисные кадры с Димашем Кудайбергеном

Известный шоумен Кирилл Мейстер из Алматы рассказал о встрече со всемирно популярным исполнителем Димашем Кудайбергеном. Телеведущий не только поделился впечатлениями, но и показал несколько ярких фрагментов выступления артиста, сообщает Zakon.kz.

Мейстер уточнил, что впервые встретился с Кудайбергеном, когда он только выиграл на конкурсе "Славянский Базар", 10 лет назад.

"После мы неоднократно пересекались на мероприятиях, таких как Экспо и Универсиада. И вот снова. Рад очередной встрече". Кирилл Мейстер

На одном из видео Мейстер признается, когда на сцене поет Кудайберген – у всех появляются мурашки по коже.

Спасибо за то, что поделились, Димаша всегда рады слушать.

А Димаш наше все.

Браво, Димаш. Восхитительно.

Вот она – наша легенда.

Замечательный.

Крутой голос соловья .

Два красавца, – отмечают пользователи Казнета после просмотра.

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