"Мурашки у всех": шоумен Кирилл Мейстер показал закулисные кадры с Димашем Кудайбергеном
Фото: Instagram/kirillmeister, Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный шоумен Кирилл Мейстер из Алматы рассказал о встрече со всемирно популярным исполнителем Димашем Кудайбергеном. Телеведущий не только поделился впечатлениями, но и показал несколько ярких фрагментов выступления артиста, сообщает Zakon.kz.
Мейстер уточнил, что впервые встретился с Кудайбергеном, когда он только выиграл на конкурсе "Славянский Базар", 10 лет назад.
"После мы неоднократно пересекались на мероприятиях, таких как Экспо и Универсиада. И вот снова. Рад очередной встрече".Кирилл Мейстер
На одном из видео Мейстер признается, когда на сцене поет Кудайберген – у всех появляются мурашки по коже.
- Спасибо за то, что поделились, Димаша всегда рады слушать.
- А Димаш наше все.
- Браво, Димаш. Восхитительно.
- Вот она – наша легенда.
- Замечательный.
- Крутой голос соловья .
- Два красавца, – отмечают пользователи Казнета после просмотра.
13 октября 2026 года народный артист РК опубликовал новый пост в Instagram, в котором запустил обратный отсчет до начала своего нового мирового тура.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript