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Культура и шоу-бизнес

"Мурашки у всех": шоумен Кирилл Мейстер показал закулисные кадры с Димашем Кудайбергеном

Мейстер, Кудайберген, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:10 Фото: Instagram/kirillmeister, Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный шоумен Кирилл Мейстер из Алматы рассказал о встрече со всемирно популярным исполнителем Димашем Кудайбергеном. Телеведущий не только поделился впечатлениями, но и показал несколько ярких фрагментов выступления артиста, сообщает Zakon.kz.

Мейстер уточнил, что впервые встретился с Кудайбергеном, когда он только выиграл на конкурсе "Славянский Базар", 10 лет назад.

"После мы неоднократно пересекались на мероприятиях, таких как Экспо и Универсиада. И вот снова. Рад очередной встрече".Кирилл Мейстер

На одном из видео Мейстер признается, когда на сцене поет Кудайберген – у всех появляются мурашки по коже.

  • Спасибо за то, что поделились, Димаша всегда рады слушать.
  • А Димаш наше все.
  • Браво, Димаш. Восхитительно.
  • Вот она – наша легенда.
  • Замечательный.
  • Крутой голос соловья .
  • Два красавца, – отмечают пользователи Казнета после просмотра.

13 октября 2026 года народный артист РК опубликовал новый пост в Instagram, в котором запустил обратный отсчет до начала своего нового мирового тура.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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