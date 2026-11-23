Всемирно известный казахстанский исполнитель, народный артист РК Димаш Кудайберген поделился фрагментом своего грандиозного шоу в столице Колумбии Боготе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в Instagram 32-летнего исполнителя сегодня, 23 ноября 2026 года. В ней можно увидеть, как тысячи колумбийцев спели в унисон песню Димаша на казахском языке "Ұмытылмас күн" ("Незабываемый день").

"Спасибо, Колумбия. Это был действительно "незабываемый день". Люблю вас всех. Увидимся через 10 часов в Чили", – обратился к своим поклонникам Кудайберген.

В ответ Димаш получил и продолжает получать сотни восторженных комментариев от тех, кому посчастливилось воочию увидеть его шоу. Также к артисту обратились соотечественники, которые назвали увиденное "историческим событием" и поблагодарили его за популяризацию казахского языка:

"Любим тебя!"

"Уау, сколько зрителей!"

"Ты – потрясающий, Димаш!"

"Похоже, всем понравилось..."

"Поздравляем! Потрясающий концерт!"

"Это был великолепный хор и гениальный солист!"

"Поздравляю, Димаш, и желаю успешных концертов в Чили и Перу!"

"Спасибо тебе, Димаш! Кажется, теперь, куда бы мы ни поехали, нам можно говорить на казахском языке!"

"Солнышко наше любимое! Потрясающий концерт! Потрясающий горячий прием! Сердце радуется! Мы очень крепко тебя любим!"

"Историческое событие! Первый концерт артиста Казахстана и всей Центральной Азии в Южной Америке! Димаш, ты – настоящий герой!"

"Колумбия впустила в свое сердце тебя, Димаш, великого артиста! Теперь ты там останешься навсегда! Концерт был удивительным, прекрасным. Публика очень горячо поддерживала тебя, дорогой Димаш! Я была в восторге! И ты тоже в восторге от горячего приема! Купался в эмоция и овациях колумбийцев!"

"Это, действительно, незабываемый и долгожданный всеми тур по Латинской Америке. Столько счастья, эмоций, любви, вдохновения. То, что доктор прописал. Так трогательно и невероятно, как тебя ждали и встретили на другом конце планеты, на другом континенте. Спасибо всем, кто сделал этот тур возможным. Латинская Америка теперь навсегда в твоем сердце, и я надеюсь, что ты сюда вернешься вновь".

"Как тебя встречают... Сердце ликует и радуется за тебя, Ди. А ты... Полная отдача любви, сердца, души твоей. Вот это праздник на этой земле... Тахикардия просто в эти мгновения у Вселенной! Потрясающий концерт снова. Плачу каждый раз от эмоций счастья за тебя и счастья видеть тебя, и слышать тебя, и жить с тобой в одном квантовом измерении! Спасибо-спасибо-спасибо-спасибо тебе за все, любимый артист! Человек, неповторимый никем и никогда".

Отметим, что концерт Димаша в Колумбии состоялся 22 ноября на одной из крупнейших концертных площадок Боготы – Movistar Arena. Сегодня арена известна под названием El Corazón de Bogotá Arena и вмещает до 14 тыс. зрителей в зависимости от конфигурации мероприятия. На ее странице в Instagram тоже появились кадры, сделанные на концерте Кудайбергена.

Movistar Arena, расположенная в районе Теусакильо, за годы работы приняла множество известных исполнителей со всего мира. На ее сцене выступали Марк Энтони, Андреа Бочелли, Шакира, Алехандро Фернандес, Андре Рье, группы The Offspring и Morat, а также другие представители международной и колумбийской музыкальной индустрии.

К истории выступлений на этой сцене присоединился и Димаш Кудайберген. Концерт в Боготе стал первым сольным выступлением казахстанского артиста в Колумбии и продолжением латиноамериканского этапа его нового мирового тура DIMENSIONS.

Согласно рейтингу авторитетного международного издания Pollstar, в 2024 году Movistar Arena вошла в число шести наиболее посещаемых концертных арен мира.

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