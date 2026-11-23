"Историческое событие!": тысячи колумбийцев в унисон спели песню Димаша на казахском языке
Соответствующая публикация появилась в Instagram 32-летнего исполнителя сегодня, 23 ноября 2026 года. В ней можно увидеть, как тысячи колумбийцев спели в унисон песню Димаша на казахском языке "Ұмытылмас күн" ("Незабываемый день").
"Спасибо, Колумбия. Это был действительно "незабываемый день". Люблю вас всех. Увидимся через 10 часов в Чили", – обратился к своим поклонникам Кудайберген.
В ответ Димаш получил и продолжает получать сотни восторженных комментариев от тех, кому посчастливилось воочию увидеть его шоу. Также к артисту обратились соотечественники, которые назвали увиденное "историческим событием" и поблагодарили его за популяризацию казахского языка:
- "Любим тебя!"
- "Уау, сколько зрителей!"
- "Ты – потрясающий, Димаш!"
- "Похоже, всем понравилось..."
- "Поздравляем! Потрясающий концерт!"
- "Это был великолепный хор и гениальный солист!"
- "Поздравляю, Димаш, и желаю успешных концертов в Чили и Перу!"
- "Спасибо тебе, Димаш! Кажется, теперь, куда бы мы ни поехали, нам можно говорить на казахском языке!"
- "Солнышко наше любимое! Потрясающий концерт! Потрясающий горячий прием! Сердце радуется! Мы очень крепко тебя любим!"
- "Историческое событие! Первый концерт артиста Казахстана и всей Центральной Азии в Южной Америке! Димаш, ты – настоящий герой!"
- "Колумбия впустила в свое сердце тебя, Димаш, великого артиста! Теперь ты там останешься навсегда! Концерт был удивительным, прекрасным. Публика очень горячо поддерживала тебя, дорогой Димаш! Я была в восторге! И ты тоже в восторге от горячего приема! Купался в эмоция и овациях колумбийцев!"
- "Это, действительно, незабываемый и долгожданный всеми тур по Латинской Америке. Столько счастья, эмоций, любви, вдохновения. То, что доктор прописал. Так трогательно и невероятно, как тебя ждали и встретили на другом конце планеты, на другом континенте. Спасибо всем, кто сделал этот тур возможным. Латинская Америка теперь навсегда в твоем сердце, и я надеюсь, что ты сюда вернешься вновь".
- "Как тебя встречают... Сердце ликует и радуется за тебя, Ди. А ты... Полная отдача любви, сердца, души твоей. Вот это праздник на этой земле... Тахикардия просто в эти мгновения у Вселенной! Потрясающий концерт снова. Плачу каждый раз от эмоций счастья за тебя и счастья видеть тебя, и слышать тебя, и жить с тобой в одном квантовом измерении! Спасибо-спасибо-спасибо-спасибо тебе за все, любимый артист! Человек, неповторимый никем и никогда".
Отметим, что концерт Димаша в Колумбии состоялся 22 ноября на одной из крупнейших концертных площадок Боготы – Movistar Arena. Сегодня арена известна под названием El Corazón de Bogotá Arena и вмещает до 14 тыс. зрителей в зависимости от конфигурации мероприятия. На ее странице в Instagram тоже появились кадры, сделанные на концерте Кудайбергена.
Movistar Arena, расположенная в районе Теусакильо, за годы работы приняла множество известных исполнителей со всего мира. На ее сцене выступали Марк Энтони, Андреа Бочелли, Шакира, Алехандро Фернандес, Андре Рье, группы The Offspring и Morat, а также другие представители международной и колумбийской музыкальной индустрии.
К истории выступлений на этой сцене присоединился и Димаш Кудайберген. Концерт в Боготе стал первым сольным выступлением казахстанского артиста в Колумбии и продолжением латиноамериканского этапа его нового мирового тура DIMENSIONS.
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