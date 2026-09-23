"Несет в себе Казахстан": известный шоумен объяснил феномен мировой популярности Димаша Кудайбергена

Знаменитый казахстанский шоумен Данияр Батырбаев 23 сентября 2026 года разместил общую фотографию с народным артистом Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

По словам Батырбаева, есть артисты, которых слушаешь. Есть артисты, которыми восхищаешься. А есть люди, после встречи с которыми еще раз понимаешь, насколько огромным может быть талант.

"Димаш Кудайберген именно такой", – уточняет медиапродюсер.

"Его голос давно перестал быть просто вокальным феноменом. За ним стоит огромный труд, культура, дисциплина и настоящее уважение к музыке. Но лично для меня особенно ценно другое. За мировой сценой, большими залами и миллионами слушателей остается человек, который несет в себе Казахстан. Его культуру, язык, музыку и ту особую широту души, которую невозможно сыграть. Когда рядом с тобой такой человек, хочется просто сохранить этот момент в альбоме. Димаш, горжусь тем, что знаю тебя лично. И что ты стал тем человеком, который своим талантом показывает миру, каким красивым может быть Казахстан". Данияр Батырбаев

17 сентября Кудайберген показывал новый образ перед мировым туром. Певец предстал перед зрителями в классическом образе и кожаном плаще.