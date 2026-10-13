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Культура и шоу-бизнес

"Волнение зашкаливает": Димаш Кудайберген взбудоражил поклонников

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:35 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash и dimash.news
До начала нового мирового тура всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена остаются считаные дни. 13 октября 2026 года народный артист РК опубликовал новый пост в Instagram, в котором запустил обратный отсчет и взбудоражил своих слушателей, сообщает Zakon.kz.

Под серией своих снимков 32-летний артист написал:

"#DimashDIMENSIONSWorldTour. Осталось 5 дней! Этот момент уже близко".

Армия поклонников из разных уголков планеты в ответ заявила, что с нетерпением ждет Димаша с новым шоу. Они пожелали своему кумиру удачи и успехов, а также выразили уверенность, что все пройдет как всегда, отлично и феерично:

  • "Мы ждем тебя, Димаш".
  • "Считаю, жду, в предвкушении праздника".
  • "Мы готовы! Желаем удачи и успехов в новом мировом туре".
  • "Удачи, Димаш, в предстоящем туре! Пусть все и везде будет отлично!"
  • "Напряжение и нетерпение нарастает! У нас все стабильно – мы ждем".
  • "Не могу дождаться! Я знаю, что ты нас поразишь! Мое волнение зашкаливает".
  • "Как же это волнительно! Удача с нетерпением ждет тебя! Желаю успехов тебе и твоей команде!"
  • "Любимый, родной, золотой наш! Все будет хорошо, и этот тур пройдет феерично, все будут счастливы – и в зале, и на сцене! Главное – береги себя и свой бесценный голос! Люблю".
  • "Наш Ди, удачи и успеха тебе и всей твоей команде в предстоящем туре по миру! Пусть все получится наилучшим образом и так, как ты хочешь! А мы, как всегда, с тобой и за тобою! До встречи!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:35
"Главное, чтобы подбородок попал в кадр": Димаш Кудайберген показал себя с нового ракурса

5 октября 2026 года Димаш Кудайберген обратился к фанатам. Артист заявил, что меньше чем через две недели он снова выйдет на сцену в рамках нового мирового тура. DIMENSIONS стартует в польском Кракове 18 октября.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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