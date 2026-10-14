"Давно тянуло сюда": Санжар Мади поделился кадрами из Будапешта

Популярный казахстанский актер Санжар Мади, известный по сериалу "Золотая орда", поделился с подписчиками атмосферными фотографиями из столицы Венгрии, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram актер рассказал, что Венгрия давно привлекала его своей историей, культурой и связью с тюркским миром. Особый интерес у него вызывали мадьяры, их язык и кочевые корни.

"Я очень давно хотел попасть в Венгрию. Меня будто тянуло туда и причин было много: тесная связь с тюрками, увидеть, как живут мадьяры, одна из единственных европейских стран, которая отличается от всей Европы своим языком и кочевыми корнями… Но все никак не получалось сюда добраться, до вчерашнего дня. Сейчас здесь нет огромного потока туристов (чему я очень рад), вчера мы показали наш фильм "Амре" в историческом театре, сегодня позавтракали в легендарном New York Cafe Budspest, пол дня бродили по городу и мне нравится такой размеренный ритм. Два дня на Будапешт – это очень мало, так что я хочу вернуться сюда снова", – написал актер.

Судя по публикации, поездка стала для Мади не только возможностью познакомиться с городом, но и поводом насладиться его неспешной атмосферой. В планах актера – вернуться в Будапешт и провести там больше времени.

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