Димаш Кудайберген сделал важное объявление
Такое важное объявление народный артист РК сделал в своем Instagram сегодня, 14 октября 2026 года.
"Индонезия, скоро увидимся!" – написал Димаш.
В DimashAli Creative Center уточнили, что первый сольный концерт Кудайбергена в Индонезии запланирован в рамках DIMENSIONS WORLD TOUR и состоится 12 декабря в Sentul International Convention Center (SICC).
Одними из первых на публикацию своего кумира отреагировали индонезийские Dears. Они были приятно шокированы и поблагодарили Димаша:
- "Мы так счастливы".
- "Добро пожаловать в Индонезию".
- "9 лет... Наконец-то я вижу свою страну в твоем Instagram".
- "Большое спасибо, Димаш! Наконец-то настал тот момент, которого мы так долго ждали. Огромное спасибо, что решил провести сольный концерт в Индонезии. Дорогой Димаш, индонезийские поклонники уже не могут дождаться, когда услышат твой великолепный голос вживую. До встречи на концерте!" – написали они.
Остальные поклонники и соотечественники Кудайбергена порадовались за индонезийских Dears и выразили надежду, что и к ним когда-нибудь артист приедет с концертом. Также они пожелали Димашу удачи, и чтобы все прошло ровно так, как он запланировал в рамках мирового тура:
- "Удачи вам!"
- "Потрясающе!"
- "Отличные новости. Желаем удачи и успеха".
- "Поздравляем Димаша и Dears из Индонезии".
- "Димашжан, а когда на Родине концерт? Соскучились же".
- "Поздравляю индонезийских Dears! Они так давно этого ждали! Круто!"
- "Браво! Dears из Индонезии заслуживают насладиться концертом Димаша".
- "Поздравляю фанатов Индонезии! Я отчаянно жду свою очередь в Бельгии".
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13 октября 2026 года Димаш Кудайберген напомнил, что до начала его нового мирового тура остаются считаные дни, чем взбудоражил поклонников. DIMENSIONS стартует в польском Кракове 18 октября.