Димаш Кудайберген сделал важное объявление

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился хорошей новостью – список государств, в которых он выступит с новым мировым туром, пополнился. 32-летний артист впервые выступит с сольным концертом в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Такое важное объявление народный артист РК сделал в своем Instagram сегодня, 14 октября 2026 года.

"Индонезия, скоро увидимся!" – написал Димаш.

В DimashAli Creative Center уточнили, что первый сольный концерт Кудайбергена в Индонезии запланирован в рамках DIMENSIONS WORLD TOUR и состоится 12 декабря в Sentul International Convention Center (SICC).

Одними из первых на публикацию своего кумира отреагировали индонезийские Dears. Они были приятно шокированы и поблагодарили Димаша:

"Мы так счастливы".

"Добро пожаловать в Индонезию".

"9 лет... Наконец-то я вижу свою страну в твоем Instagram".

"Большое спасибо, Димаш! Наконец-то настал тот момент, которого мы так долго ждали. Огромное спасибо, что решил провести сольный концерт в Индонезии. Дорогой Димаш, индонезийские поклонники уже не могут дождаться, когда услышат твой великолепный голос вживую. До встречи на концерте!" – написали они.

Остальные поклонники и соотечественники Кудайбергена порадовались за индонезийских Dears и выразили надежду, что и к ним когда-нибудь артист приедет с концертом. Также они пожелали Димашу удачи, и чтобы все прошло ровно так, как он запланировал в рамках мирового тура:

"Удачи вам!"

"Потрясающе!"

"Отличные новости. Желаем удачи и успеха".

"Поздравляем Димаша и Dears из Индонезии".

"Димашжан, а когда на Родине концерт? Соскучились же".

"Поздравляю индонезийских Dears! Они так давно этого ждали! Круто!"

"Браво! Dears из Индонезии заслуживают насладиться концертом Димаша".

"Поздравляю фанатов Индонезии! Я отчаянно жду свою очередь в Бельгии".

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