"Штраф заплатит и все": задержание Navai и отмену концерта в Астане прокомментировали мама и директор артиста

Накануне, 14 октября 2026 года, поклонников известного российского музыканта и рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) шокировала новость о его задержании при въезде в Казахстан. Что известно о случившемся матери и концертному директору 31-летнего артиста – в материале Zakon.kz.

Так, в беседе с Telegram-каналом 112 мама музыканта Айнур Бакирова заявила, что не переживает за сына и считает его задержание подставой. Она уверена, что сын не занимается продажей наркотиков. По ее мнению, Navai лишь перевозил найденное в машине вещество, и уже сегодня, 15 октября, должен выйти из ИВС. Женщина уверена, что сыну могли специально подбросить запрещенку.

"Я своего ребенка знаю. Это точно подстава. Он сейчас в туре, сколько городов проехал, ему вообще не до этого", – рассказала Айнур Бакирова.

С ней уже связывался друг и партнер Navai – рэпер Bahh Tee (настоящее имя – Бахтияр Алиев), который заверил Бакирову, что "все будет хорошо" и что сына отпустят на следующий день.

В беседе с Super мама рэпера отметила, что созвонилась с командой сына, которые заверили ее в том, что поводов для паники нет.

"Охрана его позвонила и сказала, что решили там все уже. Сейчас отпустят, сказали, не волнуйся, штраф заплатит и все. Они же не контрабанду везут", – сообщила Айнур Бакирова.

В туре с Navai находится его концертный директор Рауф Гусанов, с которым удалось связаться корреспондентам РИА Новости.

"Оставим пока что это без комментариев", – лаконично прокомментировал Гусанов задержание артиста в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств.

При этом в Instagram концертный директор разместил обращение к поклонникам от Navai. В нем артист извинился, что не сможет выступить в Астане 14 октября "по техническим причинам". Также говорится, что новую дату концерта команда рэпера объявит "в ближайшее время".

Отметим, что после новостей о задержании организаторы концерта Navai в Астане тоже выступили с заявлением.

"К сожалению, по техническим причинам концерт Navai, запланированный на 14 октября в 20:00 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, не состоится. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Зрителям, желающим вернуть деньги за приобретенные билеты, необходимо обратиться на платформы, где были куплены билеты", – говорится в сообщении организаторов.

Navai (Наваи Бакиров) – это российский музыкант, рэпер, который получил известность благодаря дуэту HammAli & Navai. Он был создан вместе с исполнителем Александром Алиевым. Одними из самых популярных песен дуэта являются "Птичка", "Девочка – война" и "Пустите меня на танцпол".

О задержании Navai при въезде в Казахстан стало известно 14 октября 2026 года.

"13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан сотрудниками полиции совместно с погранслужбой КНБ задержан иностранный гражданин, известный под сценическим псевдонимом Navai. При проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружено и изъято наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств", – заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области.

Также сообщалось, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.