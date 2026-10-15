Как Navai пересек границу с наркотиками, выясняют в Кыргызстане

В Кыргызстане выясняют, как российскому рэперу Navai удалось перейти границу с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

В Пограничной службе КР заявили, что начата служебная проверка. Сотрудников пункта пропуска "Ак-Жол – автодорожный" накажут, если выявят нарушения, пишет 24.kg.

12 октября рэпер приезжал с концертом в Бишкек. Далее у него был запланирован концерт в Астане.

14 октября 2026 года стало известно, что российского музыканта и рэпера Navai (Наваи Бакиров) задержали при въезде в Казахстан. В его машине обнаружили и изъяли вещество, предположительно являющееся наркотическим. По факту возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Мама музыканта заявила, что считает его задержание подставой. Она уверена, что сын не занимается продажей наркотиков.