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Культура и шоу-бизнес

Как Navai пересек границу с наркотиками, выясняют в Кыргызстане

артист Наваи, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 12:50 Фото: Instagram/navaib
В Кыргызстане выясняют, как российскому рэперу Navai удалось перейти границу с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

В Пограничной службе КР заявили, что начата служебная проверка. Сотрудников пункта пропуска "Ак-Жол – автодорожный" накажут, если выявят нарушения, пишет 24.kg.

12 октября рэпер приезжал с концертом в Бишкек. Далее у него был запланирован концерт в Астане.

14 октября 2026 года стало известно, что российского музыканта и рэпера Navai (Наваи Бакиров) задержали при въезде в Казахстан. В его машине обнаружили и изъяли вещество, предположительно являющееся наркотическим. По факту возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Мама музыканта заявила, что считает его задержание подставой. Она уверена, что сын не занимается продажей наркотиков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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