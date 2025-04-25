Два ощутимых землетрясения произошли в Кыргызстане, одно – недалеко от границы Казахстана

Казахстанский Национальный Центр данных зафиксировал землетрясение в Кыргызстане, на границе с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным, 25 апреля 2025 года в 15:37 по времени Астаны в Кыргызстане произошло землетрясение. Магнитуда mb=4. Энергетический класс K=9.1.

Фото: seismo.kg

По данным Института сейсмологии Кыргызстана, очаг землетрясения располагается в 8 км на северо-восток от с. Семиз-Бель, в 12 км на юго-запад от с. Орто-Токой. В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: с. Семиз-Бель – около 3,5 балла, Орто-Токой, Арсы, р.ц. Кочкорка, Кара-Тоо, Кара-Суу, Большевик – 3 балла.

Пятью минутами ранее, в 15:32 произошло еще одно землетрясение, очаг которого располагается в 6 км на северо-восток от с. Коргон, в 10 км на юго-восток от с. Джоо-Пая, в 50 км на юго-восток от г. Баткен. В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Коргон, Джоо-Пая – около 2,5 балла.

23 апреля 2025 в Турции землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. В результате пострадали 236 человек. Позже турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что это землетрясение является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7-7,2.