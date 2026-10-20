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Культура и шоу-бизнес

От мировой славы до невидимки: 61-летняя супермодель рассказала о внимании мужчин

Знаменитая модель пожаловалась на невнимание мужчин после 58 лет, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 19:37 Фото: Instagram/paulinaporizkov
61-летняя модель Паулина Поризкова рассказала, что с возрастом столкнулась с неожиданным равнодушием со стороны мужчин. По ее словам, даже несмотря на многолетнюю карьеру и известность, после 58 лет она стала практически незаметной для потенциальных партнеров, сообщает Zakon.kz.

В интервью People модель призналась, что за пять лет использования приложения для знакомств Raya получила всего четыре отклика.

"Пожилые женщины на Raya чертовски невидимы", – заявила Поризкова.

Она также отметила, что похожая ситуация происходила и на светских мероприятиях: мужчины ее возраста могли оставить ее ради более молодых женщин.

Модель призналась, что такой опыт стал для нее потрясением. После развода с музыкантом Риком Окасеком она рассчитывала на активную личную жизнь, однако вскоре обнаружила, что найти партнера не так просто, как прежде.

"От самой привлекательной девушки в городе до невидимой 58-летней женщины – это был настоящий шок", – поделилась она.

В данное время Поризкова счастлива в браке со сценаристом Джеффом Гринстином, которому 62 года. Они познакомились в Raya. По словам Гринстина, при поиске партнерши он указал возрастной диапазон от 52 до 60 лет и не исключал возможности встретить женщину своего поколения.

С самого начала знакомство сопровождалось долгими разговорами по телефону и видеосвязи. Спустя два года Гринстин сделал Поризковой предложение, а в июле пара сыграла камерную свадьбу в Италии.

Гринстин признался, что восхищается интеллектом, чувством юмора и эрудицией супруги. Он также отметил ее неравнодушие к семье и вопросам социальной справедливости, добавив, что считает ее невероятно сексуальной.

Ранее сообщалось, почему супругам полезно ругаться.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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