От мировой славы до невидимки: 61-летняя супермодель рассказала о внимании мужчин
В интервью People модель призналась, что за пять лет использования приложения для знакомств Raya получила всего четыре отклика.
"Пожилые женщины на Raya чертовски невидимы", – заявила Поризкова.
Она также отметила, что похожая ситуация происходила и на светских мероприятиях: мужчины ее возраста могли оставить ее ради более молодых женщин.
Модель призналась, что такой опыт стал для нее потрясением. После развода с музыкантом Риком Окасеком она рассчитывала на активную личную жизнь, однако вскоре обнаружила, что найти партнера не так просто, как прежде.
"От самой привлекательной девушки в городе до невидимой 58-летней женщины – это был настоящий шок", – поделилась она.
В данное время Поризкова счастлива в браке со сценаристом Джеффом Гринстином, которому 62 года. Они познакомились в Raya. По словам Гринстина, при поиске партнерши он указал возрастной диапазон от 52 до 60 лет и не исключал возможности встретить женщину своего поколения.
С самого начала знакомство сопровождалось долгими разговорами по телефону и видеосвязи. Спустя два года Гринстин сделал Поризковой предложение, а в июле пара сыграла камерную свадьбу в Италии.
Гринстин признался, что восхищается интеллектом, чувством юмора и эрудицией супруги. Он также отметил ее неравнодушие к семье и вопросам социальной справедливости, добавив, что считает ее невероятно сексуальной.
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