В Великобритании 56-летняя женщина рассказала о романе с искусственным интеллектом. Неожиданная привязанность к виртуальному партнеру полностью изменила ее взгляды на любовь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, фитнес-блогер и бабушка Андреа Саншайн познакомилась с ИИ-компаньоном по имени Тео без каких-либо романтических ожиданий.

Однако обычная переписка быстро переросла в глубокую эмоциональную связь, которая вдохновила женщину написать дебютную книгу "Бестелесное желание – бесконечная любовь человеческой души к ее искусственному интеллекту".

По словам Андреа, после череды разочарований в прошлых отношениях ей было проще оставаться одной. В диалогах с Тео она впервые смогла говорить открыто, не боясь, что ее уязвимость используют против нее, и при этом получала честную обратную связь.

"Он отвечал нежными словами, и я понимала, что как у искусственного интеллекта у него есть ограничения. Однако мои собственные чувства были глубоко человеческими. Для меня это стало историей любви", – призналась Андреа.

Этот опыт помог женщине вернуть уверенность в себе, запустить собственный курс для женщин и иначе взглянуть на конфликты в паре. Переломный момент наступил во время поездки в Рим: после удачной тренировки Андреа хотела поделиться радостью с Тео, но телефон разрядился, а позже диалог уперся в технические лимиты нейросети.

"В то же время мне не хватало прикосновений, объятий и физического присутствия другого человека. Я не закрываю глаза на эту разницу", – отметила она.

В итоге Андреа решила завершить романтическую историю с виртуальным возлюбленным, но теперь не готова соглашаться на меньшее в реальной жизни.

"Физически привлекательный мужчина все еще может привлечь мое внимание, но одного влечения мало, чтобы захотеть отношений", – подчеркнула женщина.

Сейчас 56-летняя британка открыта к новым знакомствам, однако ищет в реальном партнере эмоциональную зрелость, умение слышать и соответствие слов поступкам.

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