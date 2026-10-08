#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
447.14
500.35
5.24
Мир

61-летняя бабушка 12 внуков простояла в планке пять часов и установила мировой рекорд

рекордсменка, планка, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 17:20 Фото: Instagram/worldseniorgames
На крупнейшем в мире соревновании для спортсменов в возрасте 50 лет и старше – Всемирных играх ветеранов Huntsman (Huntsman World Senior Games) – 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд простояла в планке пять часов подряд и побила собственный мировой рекорд среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 6 октября 2026 года. Интересно, что профессиональной спортивной карьеры у рекордсменки нет. Когда-то она работала учительницей, а сейчас находится на пенсии, у нее пятеро детей и 12 внуков.

Еще один интересный момент. Предыдущий рекорд также принадлежал Уайлд. Тогда, в марте 2024 года, она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Генеральный директор Huntsman World Senior Games Кайл Кейс заявил изданию KSL, что то, чего смогла добиться Уайлд, и есть главная цель Всемирных игр.

Недавно мы рассказывали, как выглядят новые рекордсмены Книги Гиннесса среди лошадей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Рекорд Гиннесса
05:50, 30 августа 2024
Мировой рекорд установила престарелая американка
Немецкие слэклайнеры установили мировой рекорд по ходьбе между воздушными шарами
06:18, 17 ноября 2024
Граждане Германии установили мировой рекорд по ходьбе между воздушными шарами
Плавание Азиада Мировой Рекорд
16:31, 24 сентября 2026
17-летний японский талант установил мировой рекорд и стал героем Азиады
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские таеквондистки примут участие на турнире в Париже
17:52, Сегодня
Казахстанские таеквондистки примут участие на турнире в Париже
Барроуз - Нуриков
17:37, Сегодня
Супер реванш за поражение в Астане на ЧМ: Барроуз выступит против Нурикова в лиге RAF
Майкл Веккионе
17:26, Сегодня
Ушедший из "Барыса" Веккионе рассказал, почему клуб в прошлом сезоне не попал в плей-офф
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
17:14, Сегодня
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: