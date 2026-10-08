61-летняя бабушка 12 внуков простояла в планке пять часов и установила мировой рекорд

На крупнейшем в мире соревновании для спортсменов в возрасте 50 лет и старше – Всемирных играх ветеранов Huntsman (Huntsman World Senior Games) – 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд простояла в планке пять часов подряд и побила собственный мировой рекорд среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 6 октября 2026 года. Интересно, что профессиональной спортивной карьеры у рекордсменки нет. Когда-то она работала учительницей, а сейчас находится на пенсии, у нее пятеро детей и 12 внуков.

Еще один интересный момент. Предыдущий рекорд также принадлежал Уайлд. Тогда, в марте 2024 года, она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Генеральный директор Huntsman World Senior Games Кайл Кейс заявил изданию KSL, что то, чего смогла добиться Уайлд, и есть главная цель Всемирных игр.

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