"Величайшая трилогия всех времен": появился новый тизер фильма "Дюна: Часть третья"

Накануне в Сети появился новый тизер фильма "Дюна: Часть третья". А поклонникам кинокартины, снятой по мотивам одноименного цикла научно-фантастических романов американского писателя Фрэнка Герберта, объявили хорошую новость – билеты уже в продаже по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали 20 октября 2026 года на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Он приурочен к старту продаж билетов по всему миру.

"Компании Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures представляют фильм "Дюна: Часть третья", который ставит потрясающую точку в эпической трилогии режиссера Дени Вильнёва, номинированного на премию "Оскар", – следует из описания нового тизера.

На Instagram-страничке появилось "сообщение на песке" от главных героев фильма.

"Дюна: Часть третья" – только в кинотеатрах и формате IMAX с 18 декабря. Билеты уже в продаже по всему миру", – сообщили поклонникам.

В свою очередь фанаты отметили, что с нетерпением ждут премьеры фильма. Они предрекли кинокартине успех:

"Это будет эпично".

"Не могу дождаться!"

"Осталось 2 месяца".

"Мы все готовы к этому".

"Это великолепный фильм".

"Не терпится получить билеты".

"Тимоти сорвал джекпот, получив эту роль".

"Это будет величайшая трилогия всех времен".

"Никогда не была так полностью погружена в фильм".

"Я так рада получить свои билеты! Не могу дождаться!"

Вместе с тем в кинокомпании пояснили, что действие "Дюны: Часть третья" разворачивается спустя почти два десятилетия после того, как Пол Атрейдес захватил власть над Империей.

Став безжалостным императором, Пол вынужден столкнуться с последствиями своего правления: старые союзники возвращаются, возникают новые ужасающие угрозы, а предательство таится в каждой тени. Преследуемый видениями краха империи и появлением своей давно утраченной любви, Пол оказывается втянут в грандиозный заговор, в центре разворачивающейся тайны которого находится Чани. Пока назревает восстание и враги сближаются, Пол должен осознать истинную цену власти и судьбу тех, кого он любит больше всего.

В фильме снялись номинант на "Оскар" Тимоти Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, номинантка на "Оскар" Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Исаак де Банколе, а также номинантка на "Оскар" Шарлотта Рэмплинг, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон и лауреат премии "Оскар" Хавьер Бардем.

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