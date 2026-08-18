Выходит фильм "Дюна: Часть третья"

18 августа компания Warner Bros. опубликовала новый тизер "Дюны: Часть 3", сообщает Zakon.kz.

В актерский состав картины вошли Тимоте Шаламе, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон. В основу ленты легла книга "Мессия Дюны" Фрэнка Герберта. Режиссером экранизации выступил Дени Вильнев.

Первая "Дюна" вышла в 2021 году, а в 2023 году состоялся релиз второй части. Третий фильм будет основан на книге "Мессия Дюны" и станет завершением трилогии.

Премьера запланирована на 18 декабря 2026 года.

На днях студия Disney объявила о запуске в производство третьей части популярного анимационного фильма "Зверополис", а с 24 сентября 2026 года начнет выходить 13-й сезон "Американской истории ужасов".