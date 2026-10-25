В Петропавловске День Республики начался с торжественного поднятия Государственного флага

В Петропавловске праздничные мероприятия ко Дню Республики начались с торжественного поднятия Государственного флага Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В своем поздравлении глава государства подчеркнул историческое значение Декларации о государственном суверенитете, принятой 35 лет назад, и отметил, что укрепление независимости, единства и благополучия страны остается общей задачей всех казахстанцев.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Государственный флаг – один из главных символов страны, олицетворяющий независимость, свободу, мир и единство народа. Уважение к государственным символам объединяет поколения и укрепляет чувство сопричастности к судьбе своей страны. В церемонии принял участие аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

После официальной части праздник продолжился выступлениями местных творческих коллективов. Для многих петропавловцев этот день стал поводом провести время с семьей, приобщить детей к национальным традициям и вместе отметить важный для страны праздник.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

"Мы решили начать выходной день с такого мероприятия и пришли всей семьей. Считаю, что это хорошая традиция. Дети должны знать историю своей страны, уважать государственные символы и гордиться Казахстаном. Очень приятно видеть столько людей, которые пришли разделить этот праздник. Поздравляю всех казахстанцев с Днем Республики!" – поделилась жительница Петропавловска.

Другие участники также отметили атмосферу мероприятия и разнообразие концертной программы.

"Когда поднимают Государственный флаг, испытываешь особое чувство гордости за свою страну. Это символ, который объединяет всех нас. Понравилось, что праздник сопровождается выступлениями местных артистов: звучит музыка, люди отдыхают семьями, вокруг праздничное настроение. С праздником, Казахстан!" – рассказал житель города.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

День Республики – это возможность вспомнить о важных этапах становления казахстанской государственности. Впереди Казахстан ждет 35-летие Независимости, а СКО отмечает в этом году 90-летие со дня образования. Эти даты подчеркивают значимость сохранения исторической памяти, преемственности поколений и вклада каждого гражданина в развитие страны.