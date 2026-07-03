Концерты, фестивали и флешмобы: как в Алматы отметят День домбры и День столицы

В Алматы подготовили праздничную программу ко Дню домбры и Дню столицы, сообщает Zakon.kz.

В Алматы с 4 по 6 июля пройдет серия мероприятий, посвященных Национальному дню домбры и Дню столицы. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная программа, включающая концерты, фестивали, флешмобы, выставки, кинопоказы и соревнования по национальным видам спорта.

Праздничные мероприятия направлены на популяризацию национальной культуры, сохранение традиций и укрепление духовных ценностей.

4 июля

10:00 – праздничный концерт "Күмбірле, қоңыр домбыра!" (Family Park);

15:00 – литературно-музыкальный вечер "Күй құдіреті" (библиотека Жетысуского района);

19:00 – праздничный концерт "Домбыра – дастан" (площадь перед Театром традиционного искусства "Алатау").

5 июля

10:00 – флешмоб с участием 50 домбристов (мкр. Нуркент, 7);

11:00 – праздничный концерт "Күмбірле, домбыра, жасай бер, Астана!" (Арбат, ул. Жибек Жолы, 100);

11:00 – праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры (Центральный парк культуры и отдыха);

16:00-20:00 – семейный фестиваль Dombyra Fest в сквере "Айнабулак", где пройдут мастер-классы, интерактивные площадки, выставка народных мастеров, фотозоны и соревнования по национальным видам спорта;

17:00 – флешмоб "Күй күмбірі".

Кроме того, в общественных пространствах Турксибского района будет представлен праздничный видеоролик, посвященный Национальному дню домбры, снятый с участием 15 домбристов.

6 июля

15:00 – флешмоб с участием 100 домбристов (мкр. Шугыла, 347);

17:00 – праздничный концерт (Амфитеатр);

19:00 – кинопоказ "Ұлы дала үні" (Амфитеатр).

Напомним, что Национальный день домбры отмечается в Казахстане в первое воскресенье июля, а День столицы – 6 июля.