Игорь Крутой раскрыл "всю правду" о казахстанце Alex Lim

Известный российский композитор Игорь Крутой опубликовал новое видео с казахстанским исполнителем Александром Лимом (Alex Lim). В трендовом ролике артисты раскрыли "всю правду" друг о друге, ответив на несколько вопросов. Поклонников увиденное умилило и развеселило, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в Instagram 72-летнего маэстро сегодня, 23 октября 2026 года.

"Записали с Алексом для вас видео, чтобы вы узнали нас еще лучше… Надеемся, подняли вам настроение", – объяснил Крутой.

Кроме того, композитор анонсировал концерт Лима, который запланирован в следующем месяце в столице России.

"А еще, 20 ноября ждем всех на большом концерте Алекса в Москве. Я тоже там буду, ждем всех", – обратился Игорь Яковлевич к подписчикам.

Так, из ответов Крутого следует, что Лим чаще опаздывает, дольше собирается, а также может пропасть на несколько дней и не отвечать на сообщения. Вместе с тем Александр чаще смеется в неподходящий и отменяет планы в последний момент, а также дольше выбирает, что заказать в ресторане.

В свою очередь Alex Lim отметил, что Игорь Яковлевич чаще подкалывает его и работает по ночам.

Схожи два артиста в том, что оба являются перфекционистами и остро реагируют на критику.

Подписчики почти в один голос заявили, что Крутой и Лим подняли им настроение, сняв такое милое видео. Они также отметили юмор и харизму двух артистов:

"Превосходно".

"Боже, так мило".

"Какие хорошие ребята!"

"Ну такие милые, я не могу".

"Веселые и харизматичные".

"Обожаю такие рилсы. Прям действительно настроение подняли".

"Как же смешно и весело. Игорь Яковлевич, благодарю! Вы невероятный! Словом не выразить ваш вклад".

"Сижу и смеюсь... Так поднять настроение с утра! Спасибо, Игорь Яковлевич! И еще... какой вы стильный!"

"Отличный дуэт, когда оба на одной волне! Люблю, когда все искренне, с юмором и талантливо! Так держать, маэстро и певец!"

"Два поколения: Игорь Яковлевич, Александр Лим. Объединяет талант, песня, исполнение. Ваше творчество – самое лучшее в наше время".

"Игорь Яковлевич, веселый у Вас коллега! Алекс явно добавляет эмоций и радости! И цепляет за душу своим магическим голосом и Вашими песнями! Классный у вас тандем!"

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22 сентября 2026 года Игорь Крутой показал выступление с Александром Лимом и заинтриговал поклонников новым альбомом. Композитор предложил выбрать звучание будущих треков казахстанца.