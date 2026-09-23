#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
447.85
513.46
5.31
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой показал выступление с Алексом Лимом и заинтриговал новым альбомом

Композитор Игорь Крутой и певец Алекс Лим готовят альбом, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 18:46 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный композитор Игорь Крутой задумал новый альбом с Алексом Лимом и предложил подписчикам выбрать звучание будущих треков, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсетях музыкант опубликовал видео, где аккомпанирует Лиму на рояле. Как выяснилось, между артистами разгорелся творческий спор о формате нового проекта.

Певец предлагает записать целый альбом под рояль, тогда как самому композитору больше нравится масштабное звучание оркестра.

"Саша все время говорит о том, что мы с ним должны сделать целый альбом моих песен под аккомпанемент моего рояля, а мне больше нравится звучание оркестра… А как думают мои дорогие подписчики?" – написал Крутой.

Подписчики композитора выбирать между двумя вариантами не стали. В комментариях фанаты отметили, что какой бы стиль музыканты ни выбрали – камерное звучание рояля или масштабное оркестровое исполнение – альбом в любом случае станет шедевром.

Ранее мы сообщали, что Торегали Тореали впервые за долгое время появился в Instagram.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
композитор Игорь Крутой, певец Alex Lim
19:30, 10 апреля 2026
"Трудно выбрать": Игорь Крутой посвятил пост казахстанцу Алексу Лиму
пианино, ноты
16:48, 28 ноября 2025
"Спасибо за нашего Алекса": казахстанцы благодарят Игоря Крутого за новый хит
Игорь Крутой показал очень важный эпизод &quot;Новой волны&quot;
18:12, 28 августа 2024
Игорь Крутой показал очень важный эпизод "Новой волны"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик
19:04, Сегодня
"Это привилегия": Александр Бублик пересмотрел своё решение об участии в Кубке Лэйвера
ФК &quot;Гавр&quot;
18:32, Сегодня
Экс-полузащитник сборной России Кузяев может продолжить карьеру в "Ордабасы"
Сабыржан Аккалыков
18:13, Сегодня
Сабыржан Аккалыков удалил Instagram после сенсационного поражения на Азиаде в Японии
&quot;Все заряжены&quot;: Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
17:58, Сегодня
"Все заряжены": Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: