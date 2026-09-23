Игорь Крутой показал выступление с Алексом Лимом и заинтриговал новым альбомом

Известный композитор Игорь Крутой задумал новый альбом с Алексом Лимом и предложил подписчикам выбрать звучание будущих треков, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсетях музыкант опубликовал видео, где аккомпанирует Лиму на рояле. Как выяснилось, между артистами разгорелся творческий спор о формате нового проекта.

Певец предлагает записать целый альбом под рояль, тогда как самому композитору больше нравится масштабное звучание оркестра.

"Саша все время говорит о том, что мы с ним должны сделать целый альбом моих песен под аккомпанемент моего рояля, а мне больше нравится звучание оркестра… А как думают мои дорогие подписчики?" – написал Крутой.

Подписчики композитора выбирать между двумя вариантами не стали. В комментариях фанаты отметили, что какой бы стиль музыканты ни выбрали – камерное звучание рояля или масштабное оркестровое исполнение – альбом в любом случае станет шедевром.

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