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Культура и шоу-бизнес

Невестка Розы Рымбаевой трогательно поздравила певицу с днем рождения

Али Окапов с женой и мамой, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 19:49 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Супруга Али Окапова Акерке Буркитбай, публично поздравила свою свекровь, народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Она поделилась трогательным обращением к имениннице и показала кадры с ней на своей странице в Instagram.

"Мама, с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Всегда ярко сияйте на сцене и пожинайте плоды своего упорного труда. Пусть Зейн радует вас своими достижениями. Пусть на душе у вас будет спокойно, доживите до ста в добром здравии и счастье! Мы всегда рядом с вами", – написала келинка под постом.

Ранее мы сообщали, что Али Окапов семейным фото поздравил Розу Рымбаеву с 69-летием.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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