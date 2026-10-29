Невестка Розы Рымбаевой трогательно поздравила певицу с днем рождения

Супруга Али Окапова Акерке Буркитбай, публично поздравила свою свекровь, народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Она поделилась трогательным обращением к имениннице и показала кадры с ней на своей странице в Instagram.

"Мама, с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Всегда ярко сияйте на сцене и пожинайте плоды своего упорного труда. Пусть Зейн радует вас своими достижениями. Пусть на душе у вас будет спокойно, доживите до ста в добром здравии и счастье! Мы всегда рядом с вами", – написала келинка под постом.

Ранее мы сообщали, что Али Окапов семейным фото поздравил Розу Рымбаеву с 69-летием.