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Культура и шоу-бизнес

Казахстанский фильм "ЕРЕКШЕ" забрал сразу три награды на престижном кинофестивале

Фото: Kinopark Theatres, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 19:40 Фото: Kinopark Theatres
Сегодня, 29 октября 2026 года, в Москве фильм "ЕРЕКШЕ", созданный Kinopark Theatres совместно с Tiger Films при поддержке Казахстанской федерации БОЧА, получил сразу три награды в конкурсной программе XXIV Международного фестиваля спортивного кино.

В этом году фестиваль, президентом которого является легендарная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, объединил более 100 фильмов из 15 стран мира.

Фото: Kinopark Theatres, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 19:40

Фото: Kinopark Theatres

Среди участников – Италия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Грузия, Индия, Иран, Испания, Казахстан, Кипр, Сербия, Турция, Франция, Хорватия, Южная Корея, Россия и Беларусь.

Фото: Kinopark Theatres, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 19:40

Фото: Kinopark Theatres

Главную награду – "Лучший фильм" – получил итальянский фильм.

А наш "ЕРЕКШЕ" достойно представил Казахстан и завоевал сразу три престижные награды:

  • "Лучший режиссер" – за режиссерскую работу над фильмом "ЕРЕКШЕ".
  • "Лучшая мужская роль" – Расул Бауыржан за яркое и глубокое воплощение образа паралимпийца.
  • "Олимпийские ценности" – особая награда, которая стала настоящим признанием мужества, силы духа и вдохновляющего примера наших паралимпийских спортсменов – актеров, представителей Казахстанской федерации БОЧА и наших партнеров.
Фото: Kinopark Theatres, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 19:40

Фото: Kinopark Theatres

"Для нас эти награды – гораздо больше, чем признание кинематографических достижений. Это победа человеческого духа, силы воли, веры в себя и возможности преодолевать любые препятствия. Огромная благодарность Kinopark Theatres за поддержку и возможность нашим паралимпийским спортсменам – актерам фильма "ЕРЕКШЕ" – прилететь в Москву, лично принять участие в международном кинофестивале и представить Казахстан на мировой культурной площадке. Мы верим, что настоящее кино способно менять отношение общества, вдохновлять людей и открывать новые горизонты", – говорится в сообщении.

Фото: Kinopark Theatres, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 19:40

Фото: Kinopark Theatres

История "ЕРЕКШЕ" доказывает: возможности человека не имеют границ, когда есть мечта, сила духа и поддержка единомышленников.

Мы гордимся тем, что представляем Казахстан на международной арене, и уверены, что впереди у фильма "ЕРЕКШЕ" еще много важных встреч со зрителями в разных странах мира.

ЕРЕКШЕ – это не просто фильм. Это история о людях, которые доказывают: невозможное возможно.

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Канат Болысбек
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