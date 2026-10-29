Казахстанский фильм "ЕРЕКШЕ" забрал сразу три награды на престижном кинофестивале
В этом году фестиваль, президентом которого является легендарная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, объединил более 100 фильмов из 15 стран мира.
Среди участников – Италия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Грузия, Индия, Иран, Испания, Казахстан, Кипр, Сербия, Турция, Франция, Хорватия, Южная Корея, Россия и Беларусь.
Главную награду – "Лучший фильм" – получил итальянский фильм.
А наш "ЕРЕКШЕ" достойно представил Казахстан и завоевал сразу три престижные награды:
- "Лучший режиссер" – за режиссерскую работу над фильмом "ЕРЕКШЕ".
- "Лучшая мужская роль" – Расул Бауыржан за яркое и глубокое воплощение образа паралимпийца.
- "Олимпийские ценности" – особая награда, которая стала настоящим признанием мужества, силы духа и вдохновляющего примера наших паралимпийских спортсменов – актеров, представителей Казахстанской федерации БОЧА и наших партнеров.
"Для нас эти награды – гораздо больше, чем признание кинематографических достижений. Это победа человеческого духа, силы воли, веры в себя и возможности преодолевать любые препятствия. Огромная благодарность Kinopark Theatres за поддержку и возможность нашим паралимпийским спортсменам – актерам фильма "ЕРЕКШЕ" – прилететь в Москву, лично принять участие в международном кинофестивале и представить Казахстан на мировой культурной площадке. Мы верим, что настоящее кино способно менять отношение общества, вдохновлять людей и открывать новые горизонты", – говорится в сообщении.
История "ЕРЕКШЕ" доказывает: возможности человека не имеют границ, когда есть мечта, сила духа и поддержка единомышленников.
Мы гордимся тем, что представляем Казахстан на международной арене, и уверены, что впереди у фильма "ЕРЕКШЕ" еще много важных встреч со зрителями в разных странах мира.
ЕРЕКШЕ – это не просто фильм. Это история о людях, которые доказывают: невозможное возможно.
Партнерский материал