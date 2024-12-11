Казахстанский фильм получил две награды в Иране

14-й Международный фестиваль спортивных фильмов в Иране стал весьма удачным для казахстанского кинематографа. Там фильм "Алга" завоевал две награды, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Министерства культуры и информации Казахстана за 11 декабря 2024 года.

По данным ведомства, Ернар Нургалиев был признан победителем в номинации "Лучшая режиссура", а Ерик Жолжаксынов удостоен награды за "Лучшего актера второго плана".

Фото: gov.kz

"Алга" – фильм о силе духа, братской любви и стремлении к мечте, несмотря на все испытания, которые подбрасывает им жизнь. Продюсером выступил Максим Акбаров, режиссер является Ернар Нургалиев". Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Ранее сообщалось, что Бен Стиллер и Роберт Де Ниро ведут переговоры о повторении ролей своих персонажей в новом комедийном продолжении фильма "Знакомство с родителями".