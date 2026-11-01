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Культура и шоу-бизнес

Умер бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов

Алексей Тарасов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 11:46 Фото: РИА Новости / Максим Блинов
30 октября 2026 года на 65-м году жизни скончался бэк-вокалист российской группы "Любэ" Алексей Тарасов, сообщает Zakon.kz.

О его смерти сообщили представители музыкального коллектива в официальном канале.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова – бэк-вокалиста группы "Любэ". Светлая память", – говорится в сообщении.

Алексей Тарасов был частью музыкального коллектива, известного такими композициями, как "Конь", "Комбат" и "Давай за…".

Причина смерти музыканта не уточняется.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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