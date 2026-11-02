Азамат Мусагалиев объявил о закрытии своего шоу

Известный российский телеведущий Азамат Мусагалиев объявил о закрытии своего популярного юмористического шоу под названием "Я себя знаю", сообщает Zakon.kz.

Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram 1 ноября 2026 года.

"У меня для вас новость! Мы отсняли три последних выпуска нашей псевдоинтеллектуальной псевдовикторины "Я себя знаю!". И на этом история шоу подходит к концу… Лично меня это, конечно же, огорчает, ведь ЯСЗ было моим первым шоу на просторах интернета и одним из самых любимых проектов на протяжении семи лет." Азамат Мусагалиев

Также Мусагалиев поблагодарил благодарных зрителей.

"Спасибо всем, кто смотрел, ждал новые выпуски, смеялся и сопереживал вместе с нами!" – написал он.

Шоу стартовало в мае 2020 года. В каждом выпуске известные гости отвечают на каверзные вопросы о собственной жизни. За правильные ответы им ничего не полагается, а за ошибки приходится раскрывать забавные, неловкие или даже постыдные истории из прошлого. Выпуски регулярно набирают миллионы просмотров, а гостями становились многие звезды шоу-бизнеса (Гарик Харламов, Денис Дорохов, Нурлан Сабуров, Ирина Горбачёва и др.)

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