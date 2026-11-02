#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.87
508.33
5.65
Культура и шоу-бизнес

Азамат Мусагалиев объявил о закрытии своего шоу

камера, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:36 Фото: pexels
Известный российский телеведущий Азамат Мусагалиев объявил о закрытии своего популярного юмористического шоу под названием "Я себя знаю", сообщает Zakon.kz.

Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram 1 ноября 2026 года.

"У меня для вас новость! Мы отсняли три последних выпуска нашей псевдоинтеллектуальной псевдовикторины "Я себя знаю!". И на этом история шоу подходит к концу… Лично меня это, конечно же, огорчает, ведь ЯСЗ было моим первым шоу на просторах интернета и одним из самых любимых проектов на протяжении семи лет." Азамат Мусагалиев

Также Мусагалиев поблагодарил благодарных зрителей.

"Спасибо всем, кто смотрел, ждал новые выпуски, смеялся и сопереживал вместе с нами!" – написал он.

Шоу стартовало в мае 2020 года. В каждом выпуске известные гости отвечают на каверзные вопросы о собственной жизни. За правильные ответы им ничего не полагается, а за ошибки приходится раскрывать забавные, неловкие или даже постыдные истории из прошлого. Выпуски регулярно набирают миллионы просмотров, а гостями становились многие звезды шоу-бизнеса (Гарик Харламов, Денис Дорохов, Нурлан Сабуров, Ирина Горбачёва и др.)

Недавно мы писали о том, что бессменная бэк-вокалистка Валерия Меладзе Хатуна Романовская произвела фурор в социальных сетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Фильм
04:00, 31 января 2025
Азамат Мусагалиев выпустил о себе сериал
комик Азамат Мусагалиев
12:20, 04 ноября 2025
Азамат Мусагалиев опубликовал фотографию с необычным "первенцем"
Азамат Мусагалиев, комики, жена, отношения
01:50, 05 февраля 2026
Азамат Мусагалиев признался, кто главный в его семье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
TuttoAtalanta.com оценило ничью &quot;Кайрата&quot; с &quot;Алтаем&quot; перед матчем с &quot;Аталантой&quot; в ЛК
10:05, Сегодня
TuttoAtalanta.com оценило ничью "Кайрата" с "Алтаем" перед матчем с "Аталантой" в ЛК
Александр Бублик на корте в Алматы
09:47, Сегодня
Александр Бублик провалился в обновлённом рейтинге ATP
Четыре представителя Казахстана отметились участием в матче Высшей лиги Беларуси
09:26, Сегодня
Четыре представителя Казахстана отметились участием в матче Высшей лиги Беларуси
Елена Рыбакина радуется победе
09:04, Сегодня
Елена Рыбакина считается главным фаворитом на Итоговом турнире WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: