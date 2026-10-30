"Любовалась на концерте в Алматы": бессменная бэк-вокалистка затмила Валерия Меладзе
Фото: Instagram/hatunaromanovskaya
Российская исполнительница Хатуна Романовская присоединилась к коллективу Валерия Меладзе в 2012 году. Спустя 14 лет она остается бэк-вокалисткой артиста, а в соцсетях активно обсуждают ее эффектные образы и сильный вокал, сообщает Zakon.kz.
Так, Романовская 29 октября 2026 года рассказала о последнем выступлении, которое состоялось в римском античном театре в Кесарии.
"Сейчас это уже современный зал под открытым небом на берегу Средиземного моря, в котором выступают мировые звезды, а когда-то с этим местом были связаны гладиаторские бои и публичные выступления", – рассказывает певица.
По ее словам, при выходе на сцену артисты получают интересные ощущения.
"Ожидаешь какой-то трепет, головой понимаешь, какую историю хранит это место, а глазами и сердцем видишь напротив вас – наших любимых зрителей! И сразу все встает на свои места, как будто и не было этих 2000 лет".Хатуна Романовская
Пользователи Сети, судя по комментариям, остались в восторге от выступления и закидали артистку комплиментами.
- Хатуна, вы были лучший сюрприз вчерашнего вечера! Ваш голос, ваш драйв, когда вы на сцене, энергия, огонь. Было просто очень хорошо, но слишком коротко.
- Вы не дополняли, а создавали усиление, все на одном дыхании.
- Огнище, красавица.
- Какая вы куколка.
- Любовалась вами на концерте в Алматы.
- А вот и "Тропикана-женщина".
- Сколько женственности и нежности в вас.
- Обалдела от вашей красоты вживую.
- Если б не вы, на Меладзе уже никто не ходил.
- Меладзе – это голос, а Вы – это вишенка на торт.
- Хатуна – это современная Монро.
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