"Любовалась на концерте в Алматы": бессменная бэк-вокалистка затмила Валерия Меладзе

Фото: Instagram/hatunaromanovskaya

Российская исполнительница Хатуна Романовская присоединилась к коллективу Валерия Меладзе в 2012 году. Спустя 14 лет она остается бэк-вокалисткой артиста, а в соцсетях активно обсуждают ее эффектные образы и сильный вокал, сообщает Zakon.kz.

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