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Культура и шоу-бизнес

"Любовалась на концерте в Алматы": бессменная бэк-вокалистка затмила Валерия Меладзе

Хатуна Романовская, певица, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:01 Фото: Instagram/hatunaromanovskaya
Российская исполнительница Хатуна Романовская присоединилась к коллективу Валерия Меладзе в 2012 году. Спустя 14 лет она остается бэк-вокалисткой артиста, а в соцсетях активно обсуждают ее эффектные образы и сильный вокал, сообщает Zakon.kz.

Так, Романовская 29 октября 2026 года рассказала о последнем выступлении, которое состоялось в римском античном театре в Кесарии.

"Сейчас это уже современный зал под открытым небом на берегу Средиземного моря, в котором выступают мировые звезды, а когда-то с этим местом были связаны гладиаторские бои и публичные выступления", – рассказывает певица.

По ее словам, при выходе на сцену артисты получают интересные ощущения.

"Ожидаешь какой-то трепет, головой понимаешь, какую историю хранит это место, а глазами и сердцем видишь напротив вас – наших любимых зрителей! И сразу все встает на свои места, как будто и не было этих 2000 лет".Хатуна Романовская

Пользователи Сети, судя по комментариям, остались в восторге от выступления и закидали артистку комплиментами.

  • Хатуна, вы были лучший сюрприз вчерашнего вечера! Ваш голос, ваш драйв, когда вы на сцене, энергия, огонь. Было просто очень хорошо, но слишком коротко.
  • Вы не дополняли, а создавали усиление, все на одном дыхании.
  • Огнище, красавица.
  • Какая вы куколка.
  • Любовалась вами на концерте в Алматы.
  • А вот и "Тропикана-женщина".
  • Сколько женственности и нежности в вас.
  • Обалдела от вашей красоты вживую.
  • Если б не вы, на Меладзе уже никто не ходил.
  • Меладзе – это голос, а Вы – это вишенка на торт.
  • Хатуна – это современная Монро.

Ранее 75-летний российский исполнитель хита "Мои ясные дни" поделился радостным семейным событием. Его 22-летняя дочь Марианна вышла замуж.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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