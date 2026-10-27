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Спорт

"Недопустимо": Сабина Алтынбекова жестко высказалась после скандала с юной волейболисткой

Фото: instagram/altynbekova_20, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 19:40 Фото: instagram/altynbekova_20
Известная волейболистка Сабина Алтынбекова прокомментировала скандальный инцидент, в ходе которого тренер ударил юную спортсменку в Павлодаре. Она призвала к кардинальным изменениям в спортивной системе страны, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка, которую часто называют одной из самых красивых волейболисток Казахстана, не осталась в стороне от происходящего и опубликовала пост на своей странице в Instagram.

"Физическое насилие недопустимо, так же как и психологическое, например буллинг. Необходимо тщательно проверять тренеров, в том числе оценивать их поведение и методы работы. К сожалению, в волейболе со стороны некоторых тренеров отсутствует элементарная культура поведения", – выразила 27 октября 2026 года свое мнение Алтынбекова.

Волейболистка также обратила внимание на проблему нехватки квалифицированного персонала в отечественных спортивных коллективах.

"Думаю, федерации нужно тщательно проверять каждого тренера. Во многих командах отсутствует врач, не говоря уже о психологе. Данный случай – явный сигнал к тому, что пора пересмотреть систему в целом!" – заключила спортсменка.

26 октября 2026 года в Павлодаре во время Первенства РК по волейболу среди частных клубов тренер команды из Шымкента Хамит Мырзабеков ударил юную спортсменку.

Скандальный инцидент вызвал резонанс в социальных сетях. Позже произошедшее прокомментировали в Казахстанской национальной федерации волейбола (КНФВ).

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Канат Болысбек
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