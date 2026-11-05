Минтруда обратилось к этническим казахам, планирующим переехать в РК
Фото: gov.kz (сгенерировано с помощью ИИ)
Сегодня, 5 ноября 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана распространила важную информацию для тех, кто планирует переехать в РК. Адресована она этническим казахам, которым разъяснили порядок получения статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.
Так, в Минтруда рассказали, какие этапы необходимо пройти этническим казахам:
- Первый шаг – выбор региона. Для переселения определены семь регионов Казахстана. Заранее уточните условия проживания и трудоустройства.
- Второй шаг – КАЗТЕСТ. На сайте testcenter.kz необходимо пройти тест на знание казахского языка. Из 60 вопросов нужно правильно ответить минимум на 70% на каждом блоке: аудирование, чтение.
- Третий шаг – заполнение анкеты. Укажите образование, опыт работы, профессиональные навыки, уровень языка, здоровья и состав семьи. На основе этих данных проводится балльная оценка – скоринг.
- Четвертый шаг – государственная проверка. Сведения заявителя проверяют специальные и правоохранительные органы: КНБ и МВД.
- Пятый шаг – собеседование. После проверки проводится собеседование, по итогам которого принимается решение.
- Шестой шаг – получение статуса кандаса. После успешного прохождения скоринга можно подать соответствующее заявление для присвоения статуса кандаса.
- Седьмой шаг – государственная поддержка. При включении в региональную квоту предусмотрены субсидии на переезд, аренду жилья и коммунальные услуги.
- Восьмой шаг – адаптация и интеграция. Специализированные центры помогают с документами, трудоустройством и устройством детей в образовательные учреждения.
- Девятый шаг – оформление постоянного проживания. Необходимо получить разрешение, после чего можно оформить вид на жительство.
"Заранее подготовьте необходимые документы и последовательно пройдите все этапы", – призвали в пресс-службе МТСЗН РК этнических казахов.
Ранее кандасам и иностранцам в Минтруда объяснили, как оформлять документы через интернет.
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