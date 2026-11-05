Минтруда обратилось к этническим казахам, планирующим переехать в РК

Фото: gov.kz (сгенерировано с помощью ИИ)

Сегодня, 5 ноября 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана распространила важную информацию для тех, кто планирует переехать в РК. Адресована она этническим казахам, которым разъяснили порядок получения статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.

Так, в Минтруда рассказали, какие этапы необходимо пройти этническим казахам: Первый шаг – выбор региона. Для переселения определены семь регионов Казахстана. Заранее уточните условия проживания и трудоустройства.

– выбор региона. Для переселения определены семь регионов Казахстана. Заранее уточните условия проживания и трудоустройства. Второй шаг – КАЗТЕСТ. На сайте testcenter.kz необходимо пройти тест на знание казахского языка. Из 60 вопросов нужно правильно ответить минимум на 70% на каждом блоке: аудирование, чтение.

– КАЗТЕСТ. На сайте testcenter.kz необходимо пройти тест на знание казахского языка. Из 60 вопросов нужно правильно ответить минимум на 70% на каждом блоке: аудирование, чтение. Третий шаг – заполнение анкеты. Укажите образование, опыт работы, профессиональные навыки, уровень языка, здоровья и состав семьи. На основе этих данных проводится балльная оценка – скоринг.

– заполнение анкеты. Укажите образование, опыт работы, профессиональные навыки, уровень языка, здоровья и состав семьи. На основе этих данных проводится балльная оценка – скоринг. Четвертый шаг – государственная проверка. Сведения заявителя проверяют специальные и правоохранительные органы: КНБ и МВД.

– государственная проверка. Сведения заявителя проверяют специальные и правоохранительные органы: КНБ и МВД. Пятый шаг – собеседование. После проверки проводится собеседование, по итогам которого принимается решение.

– собеседование. После проверки проводится собеседование, по итогам которого принимается решение. Шестой шаг – получение статуса кандаса. После успешного прохождения скоринга можно подать соответствующее заявление для присвоения статуса кандаса.

– получение статуса кандаса. После успешного прохождения скоринга можно подать соответствующее заявление для присвоения статуса кандаса. Седьмой шаг – государственная поддержка. При включении в региональную квоту предусмотрены субсидии на переезд, аренду жилья и коммунальные услуги.

– государственная поддержка. При включении в региональную квоту предусмотрены субсидии на переезд, аренду жилья и коммунальные услуги. Восьмой шаг – адаптация и интеграция. Специализированные центры помогают с документами, трудоустройством и устройством детей в образовательные учреждения.

– адаптация и интеграция. Специализированные центры помогают с документами, трудоустройством и устройством детей в образовательные учреждения. Девятый шаг – оформление постоянного проживания. Необходимо получить разрешение, после чего можно оформить вид на жительство. "Заранее подготовьте необходимые документы и последовательно пройдите все этапы", – призвали в пресс-службе МТСЗН РК этнических казахов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (@enbekgovkz) Ранее кандасам и иностранцам в Минтруда объяснили, как оформлять документы через интернет. Материал по теме Что важно знать о получении статуса кандаса или ПМЖ в Казахстане 21 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане обновлены правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

Поделитесь новостью