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Культура и шоу-бизнес

Новый "Джеймс Бонд" в мире моды: казахстанец Эрик Ильин покорил бренд Dolce&Gabbana

Эрик Ильин, модель, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 14:59 Фото: Instagram/_ilierk_
Казахстанец Эрик Ильин снялся в новой рекламной кампании итальянского модного дома Dolce&Gabbana, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью 19-летний Эрик поделился на своей странице в Instagram 5 ноября 2026 года.

Праздничный ролик снял знаменитый фэшн-фотограф Гордон фон Штайнер.

Из открытых источников известно, что в 14 лет Эрик уехал из Казахстана и четыре года учился в Израиле. До того как прийти в моделинг, он подрабатывал репетитором и поваром в ресторанах.

Международная карьера Ильина началась лишь в 2025 году с исторического дебюта на показе Versace в Милане. Позже он стал участником показов таких грандов, как Louis Vuitton (став ярким открытием Недели моды в Париже), Ralph Lauren, Issey Miyake, Jacquemus и Moncler.

Достижение казахстанца не смогли не отметить пользователи Сети.

  • Как всегда лучший.
  • Легендарно.
  • Огонь!
  • Вот теперь я понимаю, что такое Dolce.
  • Только вперед. Всегда рада за наших ребят.
  • Не смотри на меня так!
  • Джеймс Бонд.
  • Первый снимок особенно! Эрик, поздравляю вас, очень крутой кампейн! Снимки и видео потрясные.

Ранее мы писали, что 23-летний актер из Астаны Диас Калдыбеков получил роль в голливудском фильме "Голодные игры: Рассвет Жатвы". Это пятая часть популярной антиутопической франшизы, основанной на одноименном романе Сьюзен Коллинз.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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