Новый "Джеймс Бонд" в мире моды: казахстанец Эрик Ильин покорил бренд Dolce&Gabbana
Этой новостью 19-летний Эрик поделился на своей странице в Instagram 5 ноября 2026 года.
Праздничный ролик снял знаменитый фэшн-фотограф Гордон фон Штайнер.
Из открытых источников известно, что в 14 лет Эрик уехал из Казахстана и четыре года учился в Израиле. До того как прийти в моделинг, он подрабатывал репетитором и поваром в ресторанах.
Международная карьера Ильина началась лишь в 2025 году с исторического дебюта на показе Versace в Милане. Позже он стал участником показов таких грандов, как Louis Vuitton (став ярким открытием Недели моды в Париже), Ralph Lauren, Issey Miyake, Jacquemus и Moncler.
Достижение казахстанца не смогли не отметить пользователи Сети.
- Как всегда лучший.
- Легендарно.
- Огонь!
- Вот теперь я понимаю, что такое Dolce.
- Только вперед. Всегда рада за наших ребят.
- Не смотри на меня так!
- Джеймс Бонд.
- Первый снимок особенно! Эрик, поздравляю вас, очень крутой кампейн! Снимки и видео потрясные.
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