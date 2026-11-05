Новый "Джеймс Бонд" в мире моды: казахстанец Эрик Ильин покорил бренд Dolce&Gabbana

Казахстанец Эрик Ильин снялся в новой рекламной кампании итальянского модного дома Dolce&Gabbana, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью 19-летний Эрик поделился на своей странице в Instagram 5 ноября 2026 года.

Праздничный ролик снял знаменитый фэшн-фотограф Гордон фон Штайнер.

Из открытых источников известно, что в 14 лет Эрик уехал из Казахстана и четыре года учился в Израиле. До того как прийти в моделинг, он подрабатывал репетитором и поваром в ресторанах.

Международная карьера Ильина началась лишь в 2025 году с исторического дебюта на показе Versace в Милане. Позже он стал участником показов таких грандов, как Louis Vuitton (став ярким открытием Недели моды в Париже), Ralph Lauren, Issey Miyake, Jacquemus и Moncler.

Достижение казахстанца не смогли не отметить пользователи Сети.

Как всегда лучший.

Легендарно.

Огонь!

Вот теперь я понимаю, что такое Dolce.

Только вперед. Всегда рада за наших ребят.

Не смотри на меня так!

Джеймс Бонд.

Первый снимок особенно! Эрик, поздравляю вас, очень крутой кампейн! Снимки и видео потрясные.

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