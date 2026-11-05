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Культура и шоу-бизнес

Казахстанский актер снялся в новых "Голодных играх"

Диас Калдыбеков, актер, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 14:33 Фото: Instagram/diaskarider
23-летний актер из Астаны Диас Калдыбеков получил роль в голливудском фильме "Голодные игры: Рассвет Жатвы". Это пятая часть популярной антиутопической франшизы, основанной на одноименном романе Сьюзен Коллинз, сообщает Zakon.kz.

В кинотеатрах СНГ картина выйдет 19 ноября 2026 года.

Стоит отметить, что фильм уже успел получить крайне высокие оценки от критиков, назвавших его одной из лучших частей серии. В фильме также снялись Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Эль Фаннинг и другие известные актеры.

Что касается Калдыбекова, то он исполнил роль персонажа по имени Англер. Казахстанский артист 4 ноября разместил серию снимков со скромной подписью: "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026".

Про актера известно, что он родился в Астане. Окончил колледж КазНУИ как хоровой дирижер.

На данный момент проживает и работает в Берлине, снимается в европейских короткометражных фильмах и проектах (например, "Bitten Soon", "Alien Husband") и представлен актерским агентством MABO Agency.

Новость об участии казахстанца в "Голодных играх" порадовала пользователей Сети.

  • Поздравляю!
  • Очень ты крутой!
  • Это нереально!
  • Лучший.
  • Король.

Ранее мы писали, что плачущая юная поклонница вдохновила Филиппа Киркорова на признание.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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