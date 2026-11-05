Казахстанский актер снялся в новых "Голодных играх"
В кинотеатрах СНГ картина выйдет 19 ноября 2026 года.
Стоит отметить, что фильм уже успел получить крайне высокие оценки от критиков, назвавших его одной из лучших частей серии. В фильме также снялись Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Эль Фаннинг и другие известные актеры.
Что касается Калдыбекова, то он исполнил роль персонажа по имени Англер. Казахстанский артист 4 ноября разместил серию снимков со скромной подписью: "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026".
Про актера известно, что он родился в Астане. Окончил колледж КазНУИ как хоровой дирижер.
На данный момент проживает и работает в Берлине, снимается в европейских короткометражных фильмах и проектах (например, "Bitten Soon", "Alien Husband") и представлен актерским агентством MABO Agency.
Новость об участии казахстанца в "Голодных играх" порадовала пользователей Сети.
- Поздравляю!
- Очень ты крутой!
- Это нереально!
- Лучший.
- Король.
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