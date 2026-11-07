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Культура и шоу-бизнес

Легендарный мотоцикл Бэтмена из фильмов Нолана выставили на торги

Бэтцикл из фильмов Нолана , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 13:17 Фото: propstoreauction.com
Знаменитый Batpod, на котором Бэтмен в исполнении Кристиана Бейла гонял по улицам Готэма, скоро обретет нового владельца, сообщает Zakon.kz.

Оригинальный мотоцикл из фильмов Кристофера Нолана "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" выставили на торги в Лондоне. За культовый транспорт рассчитывают выручить до 900 тысяч фунтов стерлингов (около 540 миллионов тенге). Об этом пишет CNN.

Для съемок создали всего шесть таких мотоциклов. Выставленный экземпляр примечателен тем, что стал единственным, официально выпущенным студией Warner Bros. для продажи частному коллекционеру.

Batpod разрабатывали при участии режиссера Кристофера Нолана, художника-постановщика Нэйтана Кроули и специалиста по визуальным эффектам Криса Корбулда. Мотоцикл оснастили двигателем Honda объемом 750 кубических сантиметров и огромными 31-дюймовыми колесами. Необычная конструкция делала управление настолько сложным, что даже профессиональным каскадерам приходилось нелегко.

По словам основателя аукционного дома Propstore Стивена Лейна, во время съемок мотоцикл неоднократно терял управление. Однажды Batpod даже врезался в съемочную камеру – этот момент попал на видео.

Аукцион Propstore пройдет с 4 по 6 декабря 2026 года. Стартовая оценка мотоцикла составляет 450 тысяч фунтов (около 270 миллионов тенге), а верхняя планка достигает 900 тысяч.

Помимо "Бэтцикла", коллекционерам предложат оригинальные костюмы Бэтмена, которые носили Кристиан Бейл и Вэл Килмер, реквизит из фильмов об Индиане Джонсе и меч Длинный Коготь из сериала "Игра престолов".

Всего на торги выставят более 1400 предметов из известных фильмов и сериалов.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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