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Новость для фанатов "Бэтмена" – вышел полноценный трейлер "Пингвина"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 04:00 Фото: Х/omegamauro1
HBO представил полноценный трейлер "Пингвина", который продолжит сюжет "Бэтмена" Мэтта Ривза и расскажет о войне в криминальном подполье Готэма после смерти влиятельнейшего гангстера Кармайна Фальконе, сообщает Zakon.kz.

Судя по трейлеру, на его место претендует не только Освальд Кобблпот, также известный как "Пингвин", но и дочь погибшего бандита София, покинувшая психиатрическую больницу Аркхэм.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 04:00

Фото: Х/LanternUpdates

В то же время воротила пытается заботиться о больной матери и втягивает в криминал подростка-водителя Виктора. Как и в боевике о Темном рыцаре, главную роль сыграл загримированный до неузнаваемости Колин Фаррелл. Для работы на площадке команде гримеров пришлось трудиться над его образом по три часа каждый съемочный день.

Сериал о владельце главного в Готэме элитного закрытого клуба начнет выходить на канале с 19 сентября.

А 28 июля Ketchup Entertainment выпустила первый трейлер "Хеллбой: Проклятие Горбуна". Помимо этого на аукционе в США за 175 тыс. долларов продали легендарное золотое бикини принцессы Леи Органы из фильма "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая".

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