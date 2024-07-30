Новость для фанатов "Бэтмена" – вышел полноценный трейлер "Пингвина"

HBO представил полноценный трейлер "Пингвина", который продолжит сюжет "Бэтмена" Мэтта Ривза и расскажет о войне в криминальном подполье Готэма после смерти влиятельнейшего гангстера Кармайна Фальконе, сообщает Zakon.kz.

Судя по трейлеру, на его место претендует не только Освальд Кобблпот, также известный как "Пингвин", но и дочь погибшего бандита София, покинувшая психиатрическую больницу Аркхэм.

Фото: Х/LanternUpdates

В то же время воротила пытается заботиться о больной матери и втягивает в криминал подростка-водителя Виктора. Как и в боевике о Темном рыцаре, главную роль сыграл загримированный до неузнаваемости Колин Фаррелл. Для работы на площадке команде гримеров пришлось трудиться над его образом по три часа каждый съемочный день.

Сериал о владельце главного в Готэме элитного закрытого клуба начнет выходить на канале с 19 сентября.

А 28 июля Ketchup Entertainment выпустила первый трейлер "Хеллбой: Проклятие Горбуна". Помимо этого на аукционе в США за 175 тыс. долларов продали легендарное золотое бикини принцессы Леи Органы из фильма "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая".