Хюррем и Султан Сулейман снова вместе: актриса показала кадры с премьеры нового фильма

Звезды культового турецкого сериала Мерьем Узерли и Халит Эргенч, знакомые миллионам зрителей по ролям Хюррем и султана Сулеймана, вновь встретились на съемочной площадке, сообщает Zakon.kz.

На этот раз актеры объединились в новом фильме "Весна на Имрозе". Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась фотографиями из Баку, где состоялась презентация киноленты. Звезда лично приехала в Азербайджан, чтобы представить фильм зрителям и разделить с ними первые впечатления от просмотра.

Особенно теплые слова актриса адресовала бакинской публике. По ее признанию, прием оказался настолько душевным, что поездка оставила у нее незабываемые впечатления.

"Баку, я вас люблю! Вы встретили нас с невероятной теплотой, любовью и открытыми сердцами. Это был незабываемый опыт! Для меня стало настоящей честью посмотреть наш фильм вместе с вами и разделить эти особенные моменты", – отметила она.

Мерьем также призналась, что для нее особенно ценно наблюдать за реакцией зрителей и лично общаться с теми, кто приходит на показы.

"Фильм – это не просто история, которую мы рассказываем на экране. Это еще и люди, с которыми мы делимся этой историей, моменты, которые мы проживаем вместе, и воспоминания, которые мы создаем", – заключила она.

Однако главным поводом для волнения поклонников стала не только премьера. В новом проекте вновь встретились Мерьем Узерли и Халит Эргенч – актеры, чья экранная история любви в "Великолепном веке" когда-то покорила зрителей по всему миру.

Спустя годы увидеть Хюррем и Сулеймана вместе в одном кинопроекте – настоящий подарок для поклонников исторической саги.

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