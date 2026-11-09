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Культура и шоу-бизнес

"Сердце разорвалось на тысячи кусочков": Баян Алагузова сделала эмоциональное признание из Японии

Баян Алагузова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:41 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Знаменитая статуя Хатико расположена у станции Сибуя в Токио. Она является не только данью памяти невероятно преданной собаке, но и самым популярным ориентиром для назначения свиданий и встреч в городе, сообщает Zakon.kz.

Именно возле нее и сделала фото известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, путешествуя по Стране восходящего солнца.

Предпринимательница отметила, что для нее самый нелюбимый фильм, который сильно ранил, это "Белый Бим – Чёрное ухо".

"Я смотрела его только однажды, мое сердце тогда разорвалось на тысячи кусочков. Тогда я обещала себе больше никогда, никогда не видеть этого. Второй мой фильм, который я все-таки решилась посмотреть, это история "Хатико". Правда, я тогда была уже взрослой, но больше смотреть не буду. Я не знаю – почему мне так больно видеть грустные истории именно с собаками? Хати десять лет ждал своего хозяина, именно здесь, на этом самом месте, и это собака. И да, если в жизни я замечаю людей, которые негативно относятся к животным, особенно к собакам, я удаляюсь, для меня они без сердца".Баян Алагузова

4 ноября 2026 года Алагузова обращалась к легендарной актрисе Меруерт Утекешевой и вновь растрогала Казнет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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