Породы красивых собак с великолепной шерстью и добрым сердцем
Специалисты назвали семь ярких представителей собак, за очаровательной внешностью которых скрывается огромное сердце, готовое к глубокой привязанности к человеку.
Мальтийская болонка
Эта порода сочетает в себе очарование и миниатюрность. С белой шерстью, которую можно идеально уложить, и обаятельным характером, мальтийская болонка обладает неоспоримым сценическим обаянием.
У них спокойный, любящий, дружелюбный и нежный характер по отношению к своему хозяину или семье. Эта порода приносит радость везде, куда бы ни пошла.
Папийон
Папийон, названный так за свои характерные уши, похожие на крылья бабочки, излучает очарование и носит свою перьевую бахрому как эффектный сценический костюм.
Невысокого роста, но с сильным характером, эта собака обожает быть в центре внимания и радовать своих любимых хозяев. Игривый нрав и обаяние делают эту породу одним из главных претендентов на звание самой красивой породы собак.
Шетландская овчарка
Обладая пышной, красивой гривой, шетландская овчарка сочетает в себе величественный вид и глубокую преданность.
Эксперты говорят, что эти добрые собаки известны своей невероятной преданностью, мягким характером и желанием сделать счастливыми всех своих владельцев.
Английский сеттер
Когда речь заходит о собаках с великолепной шерстью, нельзя забывать об английских сеттерах. Они обладают мягкой, струящейся шерстью и репутацией вежливых и милых созданий собачьего мира. Эти собаки так же дружелюбны, как и изящны, пишет paradepets.com.
Далматинец
Эта популярная порода собак известна своей преданностью хозяевам. Она нуждается в активности. Изначально использовавшиеся в качестве ездовых собак, далматинцы очень энергичны и наблюдательны.
Австралийская овчарка
Австралийская овчарка привлекает внимание разнообразием окраса шерсти и выдающимся интеллектом.
Помимо восхитительной внешности, они глубоко преданны своим семьям.
Американская эскимосская собака
Обладает поразительной белоснежной шерстью, острым умом и стремлением угодить. Они сочетают в себе потрясающую красоту и теплую любовь к семье.
Эксперты ранее перечислили породы собак, для которых человек – не просто друг или сосед по дому, а единственный жизненный ориентир чуть ли не на всю жизнь. И если их разлучить, собака может впасть в апатию, стать замкнутой и даже попытаться найти прежний дом.