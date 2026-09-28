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Советы

Породы красивых собак с великолепной шерстью и добрым сердцем

мальтийская болонка, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:06 Фото: wikimedia
При выборе четвероногого друга многие ориентируются не только на характеристики породы собаки, но и внешние данные. Существуют такие породы, которые успешно совместили внешнюю красоту и добрый, преданный характер, сообщает Zakon.kz.

Специалисты назвали семь ярких представителей собак, за очаровательной внешностью которых скрывается огромное сердце, готовое к глубокой привязанности к человеку.

Мальтийская болонка

мальтийская болонка, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:06

Фото: wikimedia

Эта порода сочетает в себе очарование и миниатюрность. С белой шерстью, которую можно идеально уложить, и обаятельным характером, мальтийская болонка обладает неоспоримым сценическим обаянием.

У них спокойный, любящий, дружелюбный и нежный характер по отношению к своему хозяину или семье. Эта порода приносит радость везде, куда бы ни пошла.

Папийон

Папийон, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:06

Фото: wikimedia

Папийон, названный так за свои характерные уши, похожие на крылья бабочки, излучает очарование и носит свою перьевую бахрому как эффектный сценический костюм.

Невысокого роста, но с сильным характером, эта собака обожает быть в центре внимания и радовать своих любимых хозяев. Игривый нрав и обаяние делают эту породу одним из главных претендентов на звание самой красивой породы собак.

Шетландская овчарка

Шетландская овчарка, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:06

Фото: wikimedia

Обладая пышной, красивой гривой, шетландская овчарка сочетает в себе величественный вид и глубокую преданность.

Эксперты говорят, что эти добрые собаки известны своей невероятной преданностью, мягким характером и желанием сделать счастливыми всех своих владельцев.

Английский сеттер

Английский сеттер, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:06

Фото: wikimedia

Когда речь заходит о собаках с великолепной шерстью, нельзя забывать об английских сеттерах. Они обладают мягкой, струящейся шерстью и репутацией вежливых и милых созданий собачьего мира. Эти собаки так же дружелюбны, как и изящны, пишет paradepets.com.

Далматинец

Далматин, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:06

Фото: wikimedia

Эта популярная порода собак известна своей преданностью хозяевам. Она нуждается в активности. Изначально использовавшиеся в качестве ездовых собак, далматинцы очень энергичны и наблюдательны.

Австралийская овчарка

Австралийская овчарка, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:06

Фото: wikimedia

Австралийская овчарка привлекает внимание разнообразием окраса шерсти и выдающимся интеллектом.

Помимо восхитительной внешности, они глубоко преданны своим семьям.

Американская эскимосская собака

Американская эскимосская собака, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:06

Фото: wikimedia

Обладает поразительной белоснежной шерстью, острым умом и стремлением угодить. Они сочетают в себе потрясающую красоту и теплую любовь к семье.

Эксперты ранее перечислили породы собак, для которых человек – не просто друг или сосед по дому, а единственный жизненный ориентир чуть ли не на всю жизнь. И если их разлучить, собака может впасть в апатию, стать замкнутой и даже попытаться найти прежний дом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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