"Другой такой нет и не будет": Баян Алагузова вновь обратилась к Меруерт Утекешевой и растрогала Казнет

3 ноября 2026 года в Алматы состоялся финал грандиозного XII конкурса под названием "Қазақ аруы – 2026". Шоу этого года бессменный организатор Баян Алагузова посвятила актрисе Меруерт Утекешевой и бессмертной поэме "Қыз Жібек", сообщает Zakon.kz.

Известно, что обладательницей золотой короны и главного титула стала 20-летняя представительница Алматы Асылым Өтепберген (будущий биолог и кондитер). За нее проголосовали 17 тысяч зрителей.

Позже продюсер Алагузова поделилась своими впечатлениями.

"Это был незабываемый вечер, все было посвящено этой легендарной женщине – "Қыз Жібек"! Другой такой нет и не будет. Главное, она была в восторге, мы подарили ей настоящий сюрприз и праздник, для меня вечная Қазақ аруы – это Жібек! Красивая, гордая, смелая, девушка, которая сама выбирает, сама решает, сама действует! У нашумевшей истории с камзолом волшебное продолжение…" Баян Алагузова

Пользователи Казнета поблагодарили Алагузову за трепетное отношение к истории.

Баян Максаткызы, вы легенда! Вы сделали невозможное возможным! Каждая достойна первого места и короны!

Баян Максаткызы как фея. Все, к чему она прикасается, все цветет и превращается в сад. Не женщина, а богиня. Бриллиант нашей страны.

Я искренне уверен, что наша страна может гордиться тем, что у нас есть такая личность, как Баян Алагузова.

Вы и ваш супруг – эталон доброты и справедливости, горжусь, что вы есть у нас.

Если бы не вы, народ уже давно не вспоминал, что есть такой фильм, что есть такая актриса. Благодаря вам люди начали вспоминать и дарить подарки, но не как вы. Вам надо присвоить, то есть вручить, "Человек года" или еще большое!

В апреле 2026 года продюсер и актриса Баян Алагузова сообщила в соцсетях, что ей подарили розовый камзол главной героини из фильма "Қыз Жібек" (сшитый 50 лет назад художницей Гульфайрус Исмаиловой и принадлежавший актрисе Меруерт Утекешевой). Тогда поступок вызвал бурю в Казнете, так как общественность и Минкультуры заявили, что реквизит и костюмы такого уровня должны храниться в музейных фондах (в частности, на "Казахфильме") как культурное наследие. На это Алагузова ответила, что у вещи не было официальных документов и балансовой регистрации, а у нее дома она сохранилась лучше, чем сгнила бы в архивах. Позже она решила поддержать актрису и объявила о намерении выплачивать Меруерт Утекешевой пожизненное содержание.