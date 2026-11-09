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Культура и шоу-бизнес

"Я всегда рядом": Эмин Агаларов записал видеообращение для 71-летнего отца

предприниматель Араз Агаларов, бизнесмен и певец Эмин Агаларов, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 13:28 Фото: Telegram/eminofficialnews
8 ноября 2026 года отметил день рождения российский предприниматель Араз Агаларов, который регулярно входит в списки богатейших людей по версии Forbes. С 71-летием отца поздравил сын – бизнесмен и певец Эмин Агаларов, сообщает Zakon.kz.

46-летний наследник отметил, что для него папа "всегда был примером человека, который умеет ставить большие цели, добиваться своего и при этом оставаться верным своим принципам".

"Многие папины советы я по-настоящему понял уже во взрослой жизни. И сегодня, когда сам принимаю серьезные решения, часто вспоминаю наши разговоры. Пап, очень тебя люблю, уважаю и горжусь тобой. Желаю здоровья и долгих счастливых лет. А я всегда рядом, на меня можешь рассчитывать. С днем рождения", – трогательно обратился к отцу Эмин при помощи своего Telegram-канала, где поделился архивными фотографиями.

предприниматель Араз Агаларов, бизнесмен и певец Эмин Агаларов, семейные фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 13:28

Фото: Telegram/eminofficialnews

Также Агаларов-младший записал отцу видеообращение, которое опубликовал в Instagram.

К поздравлениям Араза Агаларова присоединились не только подписчики Эмина и звезды российской эстрады, но и сотрудники именинника. Все пожелали долгих лет счастливой жизни и крепкого здоровья:

  • "С днем рождения, наш горячо любимый шеф".
  • "С днем рождения, дорогой Араз! Долгие лета! И крепчайшего здоровья!"
  • "Поздравляю от всей души и желаю здоровья крепкого, счастья, благополучия".
  • "С днем рождения вашего замечательного отца! Здоровья, счастья и благополучия во всем!"
  • "С днем рождения, дорогой Араз Искендерович! Счастья семейного, любви безграничной и здоровья".
  • "С днем рождения папочку, Эмиша! Долгих и счастливых лет жизни желаю, наполненных светом и радостью!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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