Отец богатейшего бизнесмена Эмина Агаларова в 70 лет женился на 27-летней избраннице

Один из богатейших людей России 70-летний Араз Агаларов вступил во второй брак. Его избраннице 27 лет – она моложе его знаменитого сына Эмина, сообщает Zakon.kz.

Интересными данные о жизни миллиардера стало известно из публикации Telegram-канала "Адольфино Берлускони".

"Не так давно Агаларов все-таки развелся со своей женой Ириной и официально вступил в брак с матерью своих детей, 27-летней Аленой Ивановой. Алена даже сменила имя во всех своих социальных сетях, а также в названии своего ИП", – отмечает автор поста.

Кроме того, Telegram-канал Starhit.ru разместил общее фото новоиспеченных супругов. Их видели вместе на фестивале Dream Fest в Баку.

Из открытых источников известно, что со своей первой женой Агаларов прожил более 40 лет. У них двое детей: дочка Шейла Агаларова и Эмин Агаларов, первый вице-президент Crocus Group, знаменитый певец.

Также его называют одним из богатейших бизнесменов Азербайджана.

Сам же бизнесмен и его новая жена пока никак не комментировали изменения в личной жизни.

Материал по теме Это какая-то фантастика: богатейший азербайджанец об удивительной поездке в Казахстан

Чуть раньше мы рассказывали, что звезды культового сериала "Бригада" – 54-летний Владимир Вдовиченков и 49-летняя Екатерина Гусева – стали народным артистами России.