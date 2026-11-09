Крах карьеры и тюремный срок: известному комику Расселу Брэнду вынесли приговор

Британский комик и актер Рассел Брэнд получил 10 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу об изнасиловании и сексуальном насилии. Приговор вынесли 9 ноября 2026 года в королевском суде Саутуарка в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NPR, на прошлой неделе присяжные признали 51-летнего Брэнда виновным по четырем эпизодам: одному случаю изнасилования и трем случаям сексуального насилия в отношении четырех женщин. Преступления, по которым вынесен обвинительный вердикт, произошли с 2004 по 2009 год. Еще по двум обвинениям в изнасиловании и одному эпизоду покушения на непристойное нападение актера оправдали.

В ходе судебного разбирательства показания дали шесть женщин. Перед оглашением приговора четыре потерпевшие выступили с заявлениями о последствиях произошедшего. Одна из них рассказала, что пережитое продолжает влиять на ее жизнь спустя годы.

Судья Джоэл Беннатан назвал Брэнда сексуальным хищником и отметил смелость женщин, решившихся рассказать о произошедшем. Сам актер отрицал обвинения и заявлял, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнерши.

После оглашения приговора Брэнда отправили в тюремную камеру. Его супруга Лора присутствовала в зале суда.

Ранее сообщалось, что стендап-артист предстал перед судом в Астане.