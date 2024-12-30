Комика Славу Комиссаренко приговорили к шести годам колонии в Минске

Фото: Instagram/slavakomissarenko

Минский городской суд 30 декабря заочно вынес приговор комику Вячеславу Комиссаренко, назначив ему шесть лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает агентство "Белта". Комиссаренко признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: в разжигании расовой, национальной и религиозной розни (ч. 1 ст. 130);

в клевете в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко (ч. 2 ст. 367);

в оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368). Дело рассматривалось в рамках процедуры "специального производства", предполагающей заочный процесс. Ранее сообщалось, что неадекватный фанат дважды проник в дом Насти Ивлеевой с ножом и битой.

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