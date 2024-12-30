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Мир

Комика Славу Комиссаренко приговорили к шести годам колонии в Минске

Комика Славу Комиссаренко приговорили к шести годам колонии в Минске, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 23:09 Фото: Instagram/slavakomissarenko
Минский городской суд 30 декабря заочно вынес приговор комику Вячеславу Комиссаренко, назначив ему шесть лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает агентство "Белта".

Комиссаренко признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • в разжигании расовой, национальной и религиозной розни (ч. 1 ст. 130);
  • в клевете в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко (ч. 2 ст. 367);
  • в оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368).

Дело рассматривалось в рамках процедуры "специального производства", предполагающей заочный процесс.

Ранее сообщалось, что неадекватный фанат дважды проник в дом Насти Ивлеевой с ножом и битой. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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