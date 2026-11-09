Голос культового олененка и три военные награды: каким запомнят Донни Данагана

Американский актер Донни Данаган, озвучивший маленького олененка Бэмби в знаменитом мультфильме Disney, умер в возрасте 92 лет. Причиной смерти стал рак легких, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, Данаган начал сниматься в кино еще в детстве. Он также сыграл в фильмах "Сын Франкенштейна" и "Лондонский Тауэр", где работал вместе с актерами Борисом Карлоффом и Бэзилом Рэтбоуном. Однако самой известной его работой стала роль юного Бэмби в мультфильме 1942 года.

После завершения актерской карьеры Данаган в 18 лет поступил на службу в корпус морской пехоты США. Он прослужил 25 лет, участвовал в трех военных кампаниях во Вьетнаме и дослужился до звания майора. За службу получил три медали "Пурпурное сердце" и бронзовую звезду.

При этом во время военной службы он долгие годы скрывал свое актерское прошлое, опасаясь насмешек сослуживцев. Данаган признавался, что не хотел, чтобы его называли "майором Бэмби".

Позже актер вернулся к общению с поклонниками Disney, участвовал в тематических мероприятиях и фестивалях. Он был женат на Дане, с которой познакомился задолго до ухода из жизни.

Donnie Dunagan, the iconic voice of Bambi, has sadly passed away at the age of 92. https://t.co/lp6pnIIXio — ToonHive (@ToonHive) November 9, 2026

Ранее сообщалось, что умерла звезда "Калины красной" Лидия Федосеева-Шукшина.