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Культура и шоу-бизнес

Ушла легенда советского кино: умерла звезда "Калины красной" Лидия Федосеева-Шукшина

скончалась актриса советского кино Лидия Федосеева-Шукшина, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 14:46 Фото: wikimedia
На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, знакомая миллионам зрителей по фильмам "Калина красная", "Печки-лавочки" и "12 стульев", сообщает Zakon.kz.

О ее смерти 7 ноября сообщила дочь Мария Шукшина, пишет издание Лента.ру.

Последние недели жизни актриса провела в больнице. Ее госпитализировали в Москве в октябре из-за серьезных проблем с сердцем. Состояние артистки оставалось тяжелым, она находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По сообщениям СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Лидия Федосеева-Шукшина оставила заметный след в истории отечественного кинематографа. Особую любовь зрителей ей принесли роли в картинах супруга, актера и режиссера Василия Шукшина. Их совместные работы "Печки-лавочки" и "Калина красная" стали настоящей классикой советского кино.

За свою творческую карьеру актриса снялась более чем в 80 фильмах. Среди других известных работ – "12 стульев", "Вам и не снилось…", "Они сражались за Родину". В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

По информации СМИ, прощание с актрисой состоится 10 ноября. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Уход Лидии Федосеевой-Шукшиной – большая потеря для поклонников советского кино. Ее героини останутся частью любимых фильмов, которые продолжают смотреть и пересматривать несколько поколений зрителей.

Ранее мы сообщали, что создатель "Рэкетира" Акан Сатаев оказался в больнице.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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