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Культура и шоу-бизнес

Умер Боб Маки – создатель культовых образов Монро, Шер и Элтона Джона

умер Боб Маки, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 00:43 Фото: Instagram/bobmackie
Американский дизайнер костюмов и одежды Боб Маки умер в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала пневмония. Дизайнер скончался в понедельник в Палм-Спрингс, штат Калифорния, сообщает Zakon.kz.

По информации NPR, о смерти Маки сообщили в его официальном аккаунте в Instagram. Он посвятил индустрии моды и шоу-бизнесу более шести десятилетий и создавал наряды для Мэрилин Монро, Шер, Элтона Джона, Тины Тернер, Дайаны Росс, Бетт Мидлер, Кэрол Бернетт и других звезд.

Одними из самых известных работ Маки стали сценические костюмы Шер, в том числе знаменитый наряд с перьями на церемонии "Оскар" в 1986 году, а также платье Кэрол Бернетт для пародии на "Унесенных ветром". Он также разработал экстравагантный костюм Дональда Дака для выступления Элтона Джона в Центральном парке Нью-Йорка.

Маки был обладателем девяти премий "Эмми" и премии "Тони", трижды номинировался на "Оскар". Он также сотрудничал с Mattel, создавая коллекции кукол Barbie, и продолжал работать с крупнейшими артистами уже в XXI веке, среди которых Майли Сайрус, Зендая и Пинк.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что мистер Боб Макки скончался сегодня. Он прожил свои 87 лет на полную, исполнив свою мечту стать дизайнером моды и костюмов, что было всем, чего он когда-либо хотел сделать. Его гений и необыкновенные дизайны будут жить вечно, продолжая приносить красоту в этот мир", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Ранее сообщалось, что скончался известный казахстанский тележурналист Тилеукабыл Мынжасар.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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