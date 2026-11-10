"Сумерки" возвращаются: Netflix готовит сразу два сезона нового сериала
По данным TV Insider, проект уже получил заказ на два сезона. Об этом 5 ноября 2026 года рассказал глава телевизионного подразделения Lionsgate Кевин Беггс. Он также отметил, что Стефани Майер и ее команда активно участвуют в создании анимационной адаптации вместе с Netflix.
Сюжет будет основан на событиях первой книги "Сумерки". Зрители увидят историю знакомства Беллы и Эдварда глазами главного героя, узнают больше о его мыслях, чувствах и внутренней борьбе.
Информация об актерах озвучивания пока не раскрывается. Не объявлены также дата премьеры и сроки выхода трейлера. Поэтому возвращение Роберта Паттинсона, Кристен Стюарт и других звезд оригинальной франшизы пока остается под вопросом.
Роман Midnight Sun (Солнце полуночи) вышел в 2020 году и стал своеобразным дополнением к первой книге.
Тысячи поклонников по всему миру обрадовала и еще одна премьера – "Весна на Имрозе". Картина вновь объединила звезд культового турецкого сериала "Великолепный век". Мерьем Узерли и Халит Эргенч, знакомые миллионам зрителей по ролям Хюррем и султана Сулеймана, исполнили главные роли.