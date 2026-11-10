"Сумерки" возвращаются: Netflix готовит сразу два сезона нового сериала

Популярный стриминговый сервис работает над анимационными сериалом Midnight Sun (Солнце полуночи), основанном на одноименном романе Стефани Майер, сообщает Zakon.kz.

По данным TV Insider, проект уже получил заказ на два сезона. Об этом 5 ноября 2026 года рассказал глава телевизионного подразделения Lionsgate Кевин Беггс. Он также отметил, что Стефани Майер и ее команда активно участвуют в создании анимационной адаптации вместе с Netflix.

Сюжет будет основан на событиях первой книги "Сумерки". Зрители увидят историю знакомства Беллы и Эдварда глазами главного героя, узнают больше о его мыслях, чувствах и внутренней борьбе.

Информация об актерах озвучивания пока не раскрывается. Не объявлены также дата премьеры и сроки выхода трейлера. Поэтому возвращение Роберта Паттинсона, Кристен Стюарт и других звезд оригинальной франшизы пока остается под вопросом.

Роман Midnight Sun (Солнце полуночи) вышел в 2020 году и стал своеобразным дополнением к первой книге.

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